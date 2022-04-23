Полеты в городах юга России ограничены еще на неделю

23 апреля 2022, 10:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим ограничения полетов на юге России, в том числе в Краснодаре, Анапе, Элисте и Ростове-на-Дону продлен до 1 мая.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта была приостановлена работа аэропортов на юге России - в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе - после начала спецоперации на Украине. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз - до 25 апреля.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Росавиации.

Перевозку пассажиров рекомендовано организовать по альтернативным маршрутам, в том числе через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. "Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - уточняется в сообщении Росавиации.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.