Машина скорой помощи. Фото: пресс-служба Минздрава Краснодарского края. http://www.minzdravkk.ru/pages/pressa/detail.php?ELEMENT_ID=63952

19 марта 2022, 21:00

Рабочие погибли при обрушении стены отеля в Геленджика

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Геленджике после обрушения стены в строящемся корпусе отеля госпитализирован бульдозерист, а осуществлявшие прокладку силового кабеля двое разнорабочих погибли на месте.

Частичное обрушение стены шестиэтажного здания отеля "Альянс" в Геленджике, в результате которого погибли два человека, произошло сегодня днем, информировало со ссылкой на источник в экстренных службах РИА "Новости".

На строительной площадке в Геленджике на улице Маячная, 9 около 14.00 мск произошло обрушение стены третьего этажа строящегося спального корпуса №3. Строительство корпуса осуществлялось генеральным подрядчиком ООО "ЖСК" по заказу ООО Пансионат "Сосновая роща", сообщила  сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края. "В результате обрушения стены 36-летний бульдозерист подрядчика, выполняющий работы по разрытию траншеи, получил повреждения и доставлен в больницу, а 48-летний и 42-летний разнорабочие, осуществлявшие прокладку силового кабеля в траншею, погибли на месте", - говорится в сообщении.

Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту инцидента, сообщило ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 февраля при чистке трубы, по которой вода поступает из моря в бассейн санатория в Геленджике, отравились угарным газом от работающей мотопомпы три водолаза. Двое из них умерли, третий был госпитализирован.

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Примечание:

"Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие", "Семь человек стали жертвами взрыва на химкомбинате в Ростовской области", "Рабочий погиб при взрыве на нефтяной скважине в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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