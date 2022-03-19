Двое погибших на Украине военных похоронены в Дагестане

19 марта 2022, 21:40

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Контрактники Дасим Муслимов и Рамиз Рашидов, погибшие на Украине, похоронены сегодня в Магарамкентском районе Дагестана. С начала спецоперации на Украине стало известно о гибели не менее 38 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков сообщают главы муниципалитетов и районов Дагестана. 18 марта в Избербаше похоронены лейтенант Азим Муслимов и солдат Мурадхан Шамхалов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 20.00 мск 19 марта официально подтверждена гибель не менее 133 уроженцев юга России, в том числе 89 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

В ходе специальной военной операции на Украине погибли военнослужащие из Магарамкентского района - уроженец села Гапцах Дасим Муслимов и уроженец села Тагиркент-Казмаляр Рамиз Рашидов. Дасиму Муслимову было 23 года, после срочной военной службы он служил по контракту в Чечне. Младший сержант, командир отделения Рашид Рамизов служил по контракту в Астраханской области, ему было 24 года, сообщила сегодня районная администрация

Похороны погибших состоялись сегодня. Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов выразил соболезнования родным, близким, всем родственникам погибших, говорится в сообщении на сайте администрации Магарамкентского района

Таким образом, к 20.00 мск стало известно о гибели на Украине не менее 38 уроженцев Дагестана.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".