10 марта 2022, 01:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси, при этом цена билета на ближайший доступный в продаже рейс в одну сторону из Минска в Тбилиси составила около 1360 долларов США, а из Тбилиси в Минск около 93 долларов США.

Как писал "Кавказский узел", 18 января руководство авиакомпании Georgian Airways объявило о решении продать ее за 150 миллионов долларов. К банкротству перевозчика привели убытки, связанные с закрытием границ Грузии во время пандемии , констатировал суд. Ранее Тбилисский горсуд постановил начать процедуру банкротства авиаперевозчика в связи с задолженностью в размере 176 миллионов лари (около 56,8 миллиона долларов). При этом суд принял во внимание, что у руководства Georgian Airways есть проект по выходу из кризиса – в частности, полеты по прибыльным направлениям.

Авиакомпания Georgian Airways возобновила полетную программу по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси, сообщил 9 марта на своем сайте Национальный аэропорт Минск. По обновленному расписанию рейсы будут выполняться по вторникам, средам, четвергам и пятницам по 25 марта 2022. Расписание рейсов: вылет из Тбилиси в 05:00, прилет в Минск в 09:15. Вылет из Минска в 10:15, прилет в Тбилиси в 14:45, сказано в сообщении.

На сайте авиакомпании указано, что стоимость билета Тбилиси-Минск (туда и обратно) составляет от 115 евро.

Georgian Airways осуществляла регулярные полеты в белорусскую столицу и в 2006 - 2009 годах, напомнил 9 марта ТАСС, отметив, что в настоящее время Тбилиси и Минск связывает белорусская авиакомпания "Белавиа".

Цена билета авиакомпании Georgian Airways, по данным сайта "Яндекс.Путешествия", на 23.10 мск 9 марта на 16 марта в одну сторону из Минска в Тбилиси составляла около 1360 долларов США (по курсу 136,5 рублей за доллар), а из Тбилиси в Минск - около 93 долларов США (на ближайшие даты - 16 и 15 марта). При этом билет на самолет "Белавиа" в одну сторону из Тбилиси в Минск стоит около 136 долларов США, а из Минска в Тбилиси (на 23.30 мск 9 марта был доступен только билет на 30 марта) за 396 долларов США.

Отметим, что авиакомпания "Белавиа" на своем сайте предлагает полеты в Кутаиси (туда и обратно) от 210 долларов США, а в Тбилиси - от 237 долларов США. В свою очередь Georgian Airways на своем сайте рекламирует рейсы из Тбилиси в Минск от 127 долларов США.

Согласно расписанию на сайте Национального аэропорта Минск, 10 марта из Тбилиси в Минск прибывают самолеты "Белавиа" в 08:25, 09:00, 18.35 и 23.45, а рейс Georgian Airways - в 09:15 (мск). Из Минска в Тбилиси в расписании указаны рейсы "Белавиа" в 09.00, 14.10 и 22.50, рейс Georgian Airways - в 10.15. Из Москвы в Минск можно добраться четырьмя рейсами "Аэрофлота" и пятью рейсами "Белавиа", столько же рейсов из Минска в Москву.