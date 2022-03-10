Самолет авиакомпании Georgian Airways. Фото: пресс-служба авиакомпании. https://www.georgian-airways.com/assets/public/uploads/gallery/chveni-boingebi14927034755.jpg

10 марта 2022, 01:05

Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Минск

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси, при этом цена билета на ближайший доступный в продаже рейс в одну сторону из Минска в Тбилиси составила около 1360 долларов США, а из Тбилиси в Минск около 93 долларов США.

Как писал "Кавказский узел", 18 января руководство авиакомпании Georgian Airways объявило о решении продать ее за 150 миллионов долларов. К банкротству перевозчика привели убытки, связанные с закрытием границ Грузии во время пандемии, констатировал суд. Ранее Тбилисский горсуд постановил начать процедуру банкротства авиаперевозчика в связи с задолженностью в размере 176 миллионов лари (около 56,8 миллиона долларов). При этом суд принял во внимание, что у руководства Georgian Airways есть проект по выходу из кризиса – в частности, полеты по прибыльным направлениям.

Авиакомпания Georgian Airways возобновила полетную программу по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси, сообщил 9 марта на своем сайте Национальный аэропорт Минск. По обновленному расписанию рейсы будут выполняться по вторникам, средам, четвергам и пятницам по 25 марта 2022. Расписание рейсов: вылет из Тбилиси в 05:00, прилет в Минск в 09:15. Вылет из Минска в 10:15, прилет в Тбилиси в 14:45, сказано в сообщении.

На сайте авиакомпании указано, что стоимость билета Тбилиси-Минск (туда и обратно) составляет от 115 евро.

Georgian Airways осуществляла регулярные полеты в белорусскую столицу и в 2006 - 2009 годах, напомнил 9 марта ТАСС, отметив, что в настоящее время Тбилиси и Минск связывает белорусская авиакомпания "Белавиа".

Цена билета авиакомпании Georgian Airways, по данным сайта "Яндекс.Путешествия", на 23.10 мск 9 марта на 16 марта в одну сторону из Минска в Тбилиси составляла около 1360 долларов США (по курсу 136,5 рублей за доллар), а из Тбилиси в Минск - около 93 долларов США (на ближайшие даты - 16 и 15 марта). При этом билет на самолет "Белавиа" в одну сторону из Тбилиси в Минск стоит около 136 долларов США, а из Минска в Тбилиси (на 23.30 мск 9 марта был доступен только билет на 30 марта) за 396 долларов США.

Отметим, что авиакомпания "Белавиа" на своем сайте предлагает полеты в Кутаиси (туда и обратно) от 210 долларов США, а в Тбилиси - от 237 долларов США. В свою очередь Georgian Airways на своем сайте рекламирует рейсы из Тбилиси в Минск от 127 долларов США.

Согласно расписанию на сайте Национального аэропорта Минск, 10 марта из Тбилиси в Минск прибывают самолеты "Белавиа" в 08:25, 09:00, 18.35 и 23.45, а рейс Georgian Airways - в 09:15 (мск). Из Минска в Тбилиси в расписании указаны рейсы "Белавиа" в 09.00, 14.10 и 22.50, рейс Georgian Airways - в 10.15. Из Москвы в Минск можно добраться четырьмя рейсами "Аэрофлота" и пятью рейсами "Белавиа", столько же рейсов из Минска в Москву.

Примечание:

"Разрешение на регулярные авиарейсы обнадежило грузинских туроператоров", "120 тысяч граждан Грузии получили компенсации за ущерб от пандемии", "Грузия оценила ущерб от запрета авиарейсов из России в 113 миллионов долларов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 марта 2022, 02:05

10 марта 2022, 01:35

10 марта 2022, 00:30

  • Трое жителей Сочи арестованы за антивоенные акции

    Суд поместил на семь суток под стражу местного жителя из-за фотографии с плакатом в парке Сочи, по двое суток ареста получили супруги, которые провели пикет с призывом к миру. Все они были признаны виновными в организации несогласованной акции.

09 марта 2022, 23:30

09 марта 2022, 22:51

  • Около 100 граждан Армении решили переселиться с Украины на родину

    Армяне подали заявления на переезд на родину для дальнейшего проживания после начала спецоперации российских военных на Украине, сообщил офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении. Во время боевых действий на Украине погиб один гражданин Армении, заявил Союз армян Украины.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи