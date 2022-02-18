Жители Шахт потребовали от губернатора ремонта дорог

18 февраля 2022, 03:50

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Дороги в Шахтах покрыты огромными ямами, из-за этого машины часто ломаются, и растет аварийность, заявили в видеообращении к губернатору Василию Голубеву водители.

Активисты и водители 17 февраля записали видеообращение к губернатору Ростовской области с просьбой навести порядок на дорогах Шахт. В своём видеообращении люди пожаловались на разбитые дороги, на ручьи воды на асфальте из-за порывов канализации, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я обращаюсь к губернатору, чтобы он обратил внимание на наши дороги. Я нахожусь на дороге по переулку Минский. Дорога тут разбита, яма на яме, водителям трудно их объезжать. Многие дороги по городу разбиты, ездить по ним невозможно", - заявил активист Владимир Долгов, записывая видео. По его словам, ямы на дорогах достигают глубины 10-20 сантиметров, из-за чего часто происходят аварии, даже со смертельными исходами. Из-за плохих дорог часто ломаются машины - летит ходовая, нужно срочно принимать меры, сказал Долгов.

Он обратил внимание корреспондента "Кавказского узла" на полуприкрытый люк на пешеходном тротуаре по переулку Минский. "Посмотрите, идёт ребёнок, вдруг его нога попадет в дырку, может остаться калекой", - посетовал Долгов.

В Ростове-на-Дону по итогам 2021 года на 31 процент выросло число ДТП из-за некачественных дорог, сообщил 16 февраля со ссылкой на отчёт управления МВД по городу Donnews. В этих авариях пострадали 345 человек, погибли 18, отмечается в сообщении.

"Каждый год одно и то же [...] Сейчас вот немного потеплело, снег сошёл, и появились ямы почти на всех дорогах. "Да, ремонтируют (дороги). Подъезжает машина с горячим асфальтом, они его в эти ямы с водой заливают, проходит небольшой период времени, и снова на этом месте появляется яма. Это не ремонт, это трата денег", - сказал он.

Активист Роман Бабкин также обратился на видео к губернатору Ростовской области. "Жители Шахт возмущены состоянием дорог. Дороги пытаются делать, но проекты низкобюджетные, такого ремонта надолго не хватает. Всё, что они делают, вымывает, выбивает, всё это делается для видимости. Губернатор, обратите на это внимание", - сказал он. "Проверьте качество исполнения ремонта дорог, мы уже не доверяем ни тем, кто делает, ни градоначальнику [...] Мы живём, как на помойке, где грязь и разбитые дороги. Нам это надоело", - сказал активист.

Это видео планируется выложить в соцсети и отправить губернатору, сказал он.

"В этом году запланирован капитальный ремонт нескольких улиц, в основном это центр города. Но это не поможет полностью решить проблему. На окраине, даже в километре -двух от центра, дорог нет", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" водитель Юрий Бабкин.

Таксисты, которые собрались у рынка ХБК, тоже указали на разбитые дороги. Много денег уходит на ремонт машины из-за ям, ничего практически не заработать, сказал корреспонденту "Кавказского узла" таксист Сергей. "Мы платим налоги вовремя. Немного если опоздаешь, начинают пени начислять, а дорог в городе нет", - отметил он.

"Чуть ли не два раза в месяц приходится ремонтировать машину. Запчасти сейчас или дорогие, или некачественные, а ломается машина часто", - посетовал таксист.

Таксист Юрий также пожаловался на дорогой ремонт и плохие дороги. "По Минскому переулку ездить невозможно, на (улице) Мичурина тоже все разбито. На улицах Советской, Карла Маркса яма на яме, проехать невозможно, регулярно приходится ремонтировать машину. Колёса, диски, всё квадратное из-за ям. Только 13 тысяч (рублей) отдал за ремонт - лонжерон вместе с балкой оторвался на Минской, когда в яму попал возле поликлиники. Время в пути увеличивается, потому что не разгонишься. Ямы приходится объезжать либо того, кто залетит в яму и машину повредит, либо ДТП. Приходится объезжать, делать большой круг", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вдоль рынка видна перекопанная дорога. "Это ещё одна большая проблема для города. Вчера у них потекла труба, они перекопали, забили чопик, но вода так и продолжает течь. Когда сделают, неизвестно, а полдороги перекопали. Только тут сейчас три таких порыва, что, конечно, тоже плохо влияет на проезд и на дорожное покрытие", - рассказал Владимир Долгов.

На частые ремонты из-за разбитых дорог пожаловались и водители автобусов, которые стояли на конечной остановке в посёлке ХБК. Они также рассказали, что им приходится стоять в лужах. "Тут несколько порывов сразу, регулярно течёт. Вот утром выходил на рейс, автобус помыл. Сделал один круг - и снова мыть нужно [...] Дороги вымывает, они заливают ямы жидким асфальтом, но это ненадолго. Ходовая разбивается, приходится часто становиться на ремонт", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" водитель автобуса на маршруте №3.

Автобусам ещё года нет, они новые, но уже пришлось заменить рессоры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель автобуса на маршруте №1.

"Я езжу по маршруту, и на нем только небольшой участок новой отремонтированной дороги, а так везде ямы. Сегодня влетел в глубокую яму. Думал, и колесо отлетит [...] Плохих, разбитых дорог в городе очень много, ездить трудно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель автобуса по маршруту "ХБК - Автовокзал".

Таксист, активист Илья Долгов отметил, что центральные дороги более-менее в нормальном состоянии, а окраина вся в ямах и ухабах. "Съезжаешь с центральных дорог, и всё становится печально. Во внутридворовых проездах порой такие ямы, проехать невозможно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист Роман Бабкин сделал замер нескольких ям по улице Ворошилова, передал корреспондент "Кавказского узла". Ямы глубиной 10-20 сантиметров. Одна из ям в ширину 1 метр 80 сантиметров, в длину - 5,5 метра, ее глубина 20 сантиметров. При этом яма присыпана землей.

"Эти ямы заполняются водой. Большое количество машин тут ломается, влетая в ямы, а движение интенсивное", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бабкин.

Он указал еще на одну яму на дороге. "Даже с учётом того что она землёй засыпана, её глубина 10-15 сантиметров, а диаметр - метр", - сказал он.

Комментариями от администрации города Шахт корреспондент "Кавказского узла" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года жители поселка Казачий в Красном Сулине пожаловались на разрушенную дорогу. Добираться до детского сада, почты и церкви приходится по лужам и ямам, сказали участники схода. Они пригрозили обратиться в прокуратуру, если чиновники не отреагируют на их требование.