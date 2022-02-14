Сочинцы связали появление трещин в доме с застройкой оползневого склона

14 февраля 2022, 05:09

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Сорок жильцов квартир, расположенных в первых двух подъездах треснувшего многоквартирного дома в Сочи, находятся в пункте временного пребывания, еще девять разместились у родственников и знакомых. Проблемы в доме начались еще в 90-х годах, когда рядом была построена многоэтажка, и усугубились после того, как на другой участок стали свозить фрагменты разрушенных домов и строительный мусор, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы дома.

Как писал "Кавказский узел", 60 человек, в том числе 13 детей и один лежачий больной, были эвакуированы 12 февраля из многоквартирного дома в Сочи после того, как в связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины. По данным прокуратуры, трещины найдены в двух подъездах из шести. Эвакуированные жильцы размещены в отеле и обеспечены горячим питанием, отчиталась мэрия.

Эвакуации предшествовало сообщение жильцов о том, что в доме начали быстро трескаться стекла. Эвакуировали только жильцов первого и второго подъездов, которые построены на ленточном фундаменте, тогда как третий, четвёртый, пятый и шестой - на сваях, сообщили власти города.

Большинство жителей дома 16 по улице Дорога на Большой Ахун после того, как в их доме появились трещины, приняли предложение ночевать временно в гостинице "Гранат" в Хостинском районе. Лишь девять человек отказались от предложенной помощи в размещении и предпочли пережидать ЧС у родственников и знакомых, рассказал 13 февраля корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТОС "Малый Ахун" Михаил Пыленок.

«Сегодня (13 февраля) люди возвращались в свои квартиры, где дежурили сотрудники полиции, и по паспортам проходили домой, чтобы взять вещи первой необходимости. Вчера (12 февраля) при эвакуации людям разрешили взять с собой только документы», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" домком 104-х квартирного дома №16 Юрий Василенко.

Подробности ЧС рассказал Михаил Пыленок. «Я работал в огороде, когда мне между 16 и 17 часами позвонил один из жильцов дома №16 и сообщил, что дом «поехал»: выпадают окна, рушатся перекрытия. Я сразу сказал звонить в МЧС, выводить людей на улицу. Позвонил также сам в МЧС и сразу же побежал на место события. Я был там минут через 15. Но вперед меня уже подъехали бригады МЧС, полиция, скорая помощь, сотрудники администрации. Люди очень организованно выходили на улицы. Паники не было. Я даже удивился дисциплине, которая была проявлена как со стороны людей, так и со стороны чиновников. Людям дали возможность взять с собой только документы. Кто был согласен на гостиницу, написали заявление, кто был не согласен - написали отказы. Подогнали пассажирский транспорт, людей посадили и отвезли в Хосту в гостиницу, где они и провели ночь. Меня стал опрашивать следователь о причинах ЧС. Я полагаю, что все произошло из-за застройки оползневого склона за домом 16, что вызвало подвижки грунтов и произошло разрушение двух подъездов», - рассказал он.

По его словам, дом был построен в 1974 году в СССР для работников турбазы, которая была на Ахуне в советское время. После развала СССР турбаза обанкротилась и прекратила свое существование. Территории Малого Ахуна стали застраиваться. Приблизительно в 1996 году турбаза «Спутник» выстроила высотный дом № 22 за пятиэтажкой № 16, с этого периода начались проблемы. Два подъезда из шести стали деформироваться.

Тогда дом укрепляли, проводились восстановительные работы. Но, отметил Михаил Пыленок, новые проблемы начались летом прошлого года, когда на участок №21 за домом 16 стали свозить остатки домов, которые сносились по указанию мэрии, утрамбовывать и утяжелять нагрузку на склон.

Пыленок, по его словам, пытался поговорить с владельцем участка, но безрезультатно.

Домком Юрий Василенко также отметил, что "дом стал трещать еще со 2 февраля". "Но вчера (12 февраля) находиться в доме стало реально опасно из-за необратимых изменений", - отметил он.

По его словам, в доме есть один лежачий большой, мужчина под 90 лет. «Его вынесли сотрудники МЧС и на скорой помощи отправили в пансионат. С ним была дочь Елена, но так как ей завтра на работа, то мэрия пообещала, что ее отцу отправят соцработника для присмотра за ним на время ее работы. Также к нам в пансионат приезжали два психолога, работали с людьми. Несмотря, что все прошло спокойно внешне, у многих людей шок от случившегося. Также непонятное состояние о будущем. Нам представители мэрии сказали, что надо подождать около недели проведения экспертизы. Экспертиза должна показать, что будет дальше: дом либо будет признан аварийным и непригодным для проживания, либо его можно будет отремонтировать и укрепить», - рассказал Василенко.

Председатель общественного движения «Старожилы Сочи» микрорайона Малый Ахун Галина Кочкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" об особенностях грунта горы Ахун и ее статусе. «Гора Ахун объявлена памятником природы решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.07.1988 г. №326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы». Территория горы Ахун - это лесопокрытая территория национального парка. Осевая часть горного массива сложена известняками, палеогеновыми глинистыми сланцами и песчаниками, пустотами… Преобладают оползневые процессы. Поэтому какие-либо стройки запрещены на Ахуне. Здесь всегда занимались сельским хозяйством и оздоровительной деятельностью. После развала СССР все правила были негласно отменены и на горе стали строить дома, провоцирующие оползни. Несмотря на протесты местных жителей, распродажа земель нацпарка, рубка леса и застройка особо охраняемых природных территорий продолжается», - рассказала она.

По словам Кочкиной, везде, где идет вырубка деревьев, которые держат горные склоны в Сочи, начинаются оползневые процессы. «Проезжаю ежедневно санаторий «Зеленая Роща», там также стали рубить деревья под застройку. Вся грязь и сель с гор стекается на дорогу общего пользования. Застройкой повсеместно нарушаются градостроительные нормы и правила Сочи, права местных жителей», - считает она.

Владимир Глебов был вынужден покинуть вместе с соседями свою квартиру. С ним также выехала 82-летняя мама. «У мамы стресс. Так как мы отказались от гостиницы и нас приютили знакомые и родственники, то спать приходится в тесноте. Переживаем о том, что будет потом, что нас всех ждет. Я придерживаюсь мнения, что начатая выше [по склону] застройка спровоцировала оползень», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Двое вынужденных переселенцев на условиях анонимности рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что мерзнут в этой гостинице. «Остались без вещей, которые наживали всю жизнь, и уверенности в завтрашнем дне», - рассказала женщина. Мужчина посетовал на то, что никто не информирует людей, что их ждет в будущем. «У нас дети. Мы должны думать за них наперед. Но впереди неизвестность», - отметил он.

Руководитель пресс-службы мэрии Сочи Кристина Мруг рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "13 февраля в Сочи прошел оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского по ситуации с домом №16 по ул. Дорога на Большой Ахун и другим оползневым процессам".

"Накануне в двух подъездах дома по ул. Дорога на Большой Ахун, 16 возникли трещины из-за просадки грунта, введен локальный режим ЧС. Вход в пострадавшие подъезды опечатан. На месте продолжают дежурство сотрудники полиции. На данный момент принято решение о необходимости инженерного обследования конструкций дома. Специализированная организация приступит к работам в ближайшее время. На сегодняшний день в пункте временного проживания (отель «Гранат», Кипарисовая, 17) разместили 29 взрослых и 11 детей, им предоставлено горячее питание. В числе эвакуированных - инвалид 1934 года рождения. Девять человек письменно отказались от размещения. В пятиэтажном доме №16 по ул. Дорога на Большой Ахун шесть подъездов. Он был построен в 1974 году. Трещины в конструкции дома обнаружены только в двух подъездах, в которых проживают 57 человек. Всего в доме 104 квартиры, из которых 45 муниципальные. Администрация города продолжает оказывать всю необходимую поддержку жильцам пострадавших подъездов. Ситуация находится под личным контролем главы города Алексея Копайгородского. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием дома», - рассказал Мруг.