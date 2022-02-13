Прокуратура нашла трещины в двух подъездах сочинской пятиэтажки

13 февраля 2022, 18:59

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Трещины найдены в двух из шести подъездов сочинской пятиэтажки, озвучила итоги проверки прокуратура. Эвакуированные жильцы размещены в отеле и обеспечены горячим питанием, отчиталась мэрия.

Как писал "Кавказский узел", 60 человек, в том числе 13 детей и один лежачий больной, были эвакуированы 12 февраля из многоквартирного дома в Сочи после того, как в связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины.

Эвакуации предшествовало сообщение жильцов о том, что в доме начали быстро трескаться стекла. Эвакуировали только жильцов первого и второго подъездов, которые построены на ленточном фундаменте, тогда как третий, четвёртый, пятый и шестой - на сваях, сообщили власти города.

Сотрудники прокуратуры Хостинского района Сочи побывали в пунктах временного проживания, чтобы проверить условия, в которых размещены эвакуированные жильцы, сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.

"В пункт временного проживания (отель "Гранат", Кипарисовая, 17) разместили 29 взрослых и 11 детей. Девять человек отказались от размещения письменно. В числе эвакуированных один инвалид 1934 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства

Еще восемь собственников квартир в доме не проживают, уточнило ведомство.

Также прокуратура организовала проверку дома. По данным ведомства, в пятиэтажном доме шесть подъездов и 104 квартиры, из которых 45 муниципальных. Трещины в конструкции дома обнаружены только в двух подъездах, в которых проживают 57 человек, информирует сегодня ТАСС.

Всем эвакуированным в отель «Гранат» предоставлено горячее питание, сообщила сегодня администрация Сочи.

"Администрация города продолжает оказывать всю необходимую поддержку жильцам пострадавших подъездов. Ситуация находится под личным контролем главы города Алексея Копайгородского. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием дома", - говорится в публикации, размещенной на странице мэрии в Instagram.

Согласно сообщению, в двух подъездах дома введен локальный режим чрезвычайной ситуации. "Вход в пострадавшие подъезды опечатан. На месте продолжают дежурство сотрудники полиции. Принято решение о необходимости инженерного обследования конструкций дома. Специализированная организация приступит к работам в ближайшее время", - отмечается в публикации.