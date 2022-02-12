Эвакуация жильцов многоквартирного дома в Сочи, в котором обнаружены трещины, 12 февраля 2022 года. Скриншот со страницы администрация города-курорта в Instagram. https://www.instagram.com/p/CZ4x41pNgrq/

12 февраля 2022, 22:39

Жильцы многоэтажки в Сочи эвакуированы из-за трещин в доме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В многоквартирном доме в Сочи обнаружены трещины, власти города связали их с просадкой грунта и эвакуировали 60 жильцов из двух подъездов.

В Сочи начата эвакуация жильцов многоквартирного дома №16 по улице Дорога на Большой Ахун из-за обнаружения вызванных просадкой грунта трещин в доме, сообщила сегодня на своей странице в Instagram администрация города-курорта. "После того, как жители проинформировали нас, что начали быстро трескаться стекла, оперативный межведомственный штаб, сотрудники МЧС, сотрудники администрации выехали, чтобы оценить последствия", - заявил в опубликованном ролике глава города Сочи Алексей Копайгородский.

"В связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины. Экспертная оценка даст точную причину произошедшего. Известно, что первый и второй подъезды в доме были построены на ленточном фундаменте, а третий, четвёртый, пятый и шестой - на сваях", - говорится в сообщении администрации города.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу улица Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году, в доме шесть подъездов. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов - первого и второго -  в связи с их просадкой. Количество проживающих жильцов в этих подъездах около 60 человек. Жильцов остальных подъездов не эвакуируют, пояснили местные власти.

"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", - процитировала главу Сочи пресс-служба. Сохранность имущества жителей дома обеспечивают сотрудники полиции, в случае необходимости ресурсоснабжающие организации отключат дом от сетей, пояснили власти города.

Эвакуировано 60 человек, из них 13 детей и один лежачий больной, его эвакуировали сотрудники службы спасения и скорой помощи. Медицинская помощь никому из жильцов не потребовалась, сообщило со ссылкой на начальника управления ГО и защиты населения Сочи Вадима Снегирева издание "Кубань 24".

Эвакуированных горожан временно разместили в отеле “Светлана” и гостинице “Гранат”, передает со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС Краснодарского края «Блокнот-Сочи».

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года оползень повредил несколько жилых домов в сочинском поселке Сергей Поле Лазаревского района, жильцы были эвакуированы.

Примечание:

"Оползень перекрыл дорогу к домам 90 жителей Сочи", "Режим ЧС объявлен после оползня на участке трассы в Сочи", "Дома жителей сел на Кубани подтоплены из-за разлива реки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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