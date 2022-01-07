Жители Дубового Оврага встретили Рождество без воды

07 января 2022, 22:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области, расположенном вдоль федеральной трассы Волгоград-Ставрополь, на протяжении нескольких лет жителям подавалась только техническая вода, однако уже 12 дней нет и ее, без воды остаются 1300 человек, рассказал глава села. Воду приходится носить ведрами от водовозки, на большие семьи ее не хватает, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", большая часть крупного села Дубовый Овраг не снабжается водой с 27 декабря 2021 года. Чиновники Светлоярского района годами игнорировали проблемы с водопроводом, заявил глава села.

По данным на 1 января 2001 года, в Дубовом Овраге проживали 2009 человек, сообщается на сайте Росстата. В селе расположены средняя школа, детский сад, медпункт и дом культуры.

Авария на скважине актуализировала проблему водоснабжения села

Из двух скважин, расположенных в разных концах поселка (в советское время их было шесть), вода под давлением подается в две водонапорные башни, из которых она распределяется по подворьям и учреждениям, рассказал депутат поселкового совета Дмитрий Сушков.По его словам, в 2021 году в селе были установлены по губернаторской программе мини-очистные модули (пункты водоочистки) – чистую питьевую воду жители села здесь могут получить пока бесплатно, используя специальный электронный ключ. 27 декабря 2021 года одна из скважин вышла из строя, теперь из второй скважины старой водовозкой воду развозят по дворам, рассказал депутат. По его словам, водоток уцелевшей скважины быстро истощается – "и проблема становится общепоселковой". Обе скважины старые – им более 30 лет, подчеркнул он. Водоочистной пункт из-за отсутствия подачи воды перестал работать, добавил депутат.

"У нас авария. А районная администрация спокойно ушла на новогодние праздники. У нас же катастрофа. Проблема с водоснабжением имеет системный характер. Летом ее практически не бывает. В СМИ вышла статья от районной администрации – что здесь 150 дворов всего без воды. На самом же деле сейчас без воды около 400 дворов частного сектора, плюс школа, медпункт и восемь двухэтажек – 120 квартир, то есть не менее 1300 человек пострадало. Как у них 150 получилось – не понятно", - возмутился Дмитрий Сушков.

Проблема водоснабжения в поселке обострилась 2,5 года назад, рассказал депутат поселкового совета, Дмитрий Лыков. По его словам, районная администрация не обращает внимания на неоднократные заявления главы поселковой администрации о необходимости ее оперативного решения.

"Это происходит из-за того, что наш глава был избран жителями села от оппозиционной партии (ЛДПР - Прим. "Кавказского узла"), а не от "Единой России". Например, соседним селам (Цаца, Приволжский) дали по новой водовозке. Проблема водоснабжения у нас системная – еще со времен СССР. Нет фильтров. Вода никогда не чистилась. Страдают особо социально-незащищенные граждане", - заметил поселковый депутат. (Лыков баллотировался на пост депутата от ЛДПР, следует из информации на сайте Светлоярского района - Прим. "Кавказского узла").

Лыков сообщил, что проблема централизованного водоснабжения существует также и в соседних селах. Но столь острый и систематический характер, по мнению депутата, она приобрела в его родном селе.

С версией о том, что проблема водоснабжения поселка Дубовый Овраг связана с недовольством районными властями главой села согласилась и местная жительница, пенсионерка Вера Бакасина.

"Все ресурсы у (главы района). Нет воды в кранах – возят водовозкой каждый день. Но это ж не дело. Как купаться, как стираться? Районная власть идет на конфликт с главой нашим, потому что другого хотели (на пост главы сельской администрации)", - заявила она.

Жители села вынуждены носить воду ведрами от водовозки

Многодетная мать Галина Святохо воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей, младшему из которых 11 месяцев, всего в семье 10 человек. Женщина показала колодец в ее дворе, который предназначен для сбора и отстаивания воды, стенки колодца покрыты толстым слоем ржавчины и ила.

"Башня нам качает такую воду. Она не очищается со скважины. Мы ею только стираем, моемся и поим скотину. Питьевую воду мы привозим с соседнего села. Там родниковая вода", - рассказала она.

С момента аварии на скважине ее многочисленная семья испытывает "крайние неудобства" с водоснабжением, подчеркнула Галина. " Бочка (водовозка), конечно, ездит. Но у меня восемь детей. Дают воду ведрами. Вот сколько мне нужно ведрами ее принести, чтобы постирать, искупаться. Это невыносимо. Был снег. Мы его топили для скота. Летом тоже воды нет – вода к нам сюда со старой башни просто не доходит", - возмутилась она.

Галина Святохо сообщила, что в детском саду проблем с водой нет, так как он находится рядом с работающей скважиной. В школе же воды нет. "У меня четыре школьника. По СанПиНу дети обязаны мыть руки водой. Как там будут смываться туалеты?", - поинтересовалась Галина.

Галина Святохо постеснялась пригласить журналиста в дом, так как он, по ее словам, заполнен немытой посудой и нестиранной одеждой, накопившейся за 11 последних дней. Бельем забита стиральная машинка."Мне стыдно вам показывать свою кухню", - сказала она.

Житель села Дубовый Овраг Василий Яковлев показал корреспонденту пункт раздачи очищенной питьевой воды, установленный в селе в прошлом году. В настоящее время он не работает.

"В этом квартале (двухэтажных домов) живут, в том числе, пенсионеры и малообеспеченные семьи. Скважина не работает. Как старикам воду таскать от водовозки? ", - сказал Василий.

По его словам, за прошлый год он получил счета за воду на 38 тысяч рублей долга. "Хотя я им писал заявление, что я там давно не проживаю. Они мне насчитали за четверых человек. Мать 10 лет назад умерла. Сестра с 2009 года не прописана. Квитанции идеально приходят на них на всех", - возмутился Василий Яковлев.

Восьмидесятилетняя Надежда Коноплина работала в совхозе дояркой. Пенсионерка проживает в своем доме одна, муж умер. Родниковую воду Коноплиной привозит сельский совет. В углу прихожей у нее стоят 13 пятилитровых баклажек, наполненных питьевой водой. Но постирать пенсионерка не может - по ее словам, ждет, когда дадут "централизованную воду".

Поселковые власти самостоятельно не могут решить проблему

Виктор Ахметшин уже третий год занимает пост главы администрации Дубовоовражного сельского поселения. По его информации, в поселке проживает не менее 2300 человек.

"Думали, что причиной могла быть неисправность насоса, который качает воду. Заменили его на новый – а идет один песок. Пришли к выводу, что скважина просто исчерпала свой ресурс – надо строить новую. Приезжали специалисты и установили, что скважина восстановлению не подлежит. Нужно бурить новую", - рассказал глава администрации поселка.

Виктор Ахметшин пояснил, что на вопросы о сроках строительства скважины и о финансировании работ могут ответить только в Райгородском отделе ЖКХ, учредителем которого является администрация Светлоярского района. Он заметил, что сети водоснабжения были переданы в концессию в 2016 году. С тех пор администрация поселка ими не распоряжается и ответственности за них не несет.

"Райгородское ЖКХ сейчас ищет подрядчика, специализированную организацию для строительства скважины. Должны искать и финансирование. Надеюсь, они их ищут. Меня совершенно не посвящают в это дело. Абсолютно непрозрачный процесс", - возмутился глава поселковой администрации.

Ахметшин рассказал, что в его распоряжении находится только одна старая водовозка, которая "пребывает в плачевном состоянии". Она-то и развозит по поселку воду с работающей скважины. Но вода эта "ненадлежащего качества".

"Соседним селам выдали (районная администрация) новые водовозки. А Дубовому Оврагу опять ничего не дали. Из 10 поселений, расположенных в Светлоярском районе, девять получили автомобили на администрацию. Мы единственные не получили новый автомобиль по областной программе. Ужимают везде, где только могут", - возмутился Виктор.

Ахметшин сообщил, что он неоднократно жаловался на систематические проблемы с централизованным водоснабжением и в районную администрацию, и в отдел ЖКХ, и в региональный комитет ЖКХ. В 2021 году по жалобе поселковой администрации региональный Роспотребнадзор выиграл судебное заседание у Райгородского ЖКХ. Надзорные органы доказали, что вода, поставляемая потребителям села, некачественная и не питьевая, "соответственно тарифы за услуги водоснабжения являются завышенными".

"В 2020 году районная прокуратура взяла этот вопрос на контроль. Собирали не одно совещание. Но районная администрация переложила решение проблемы на нас, на администрацию поселения – заставили нас провести трудоемкий анализ водоснабжения поселка. Мы эту титаническую работу сделали осенью 2020 года. Отдали им эти данные. И все резко затухло. Ничего не изменилось", - возмутился глава поселковой администрации.

Виктор Ахметшин также отметил, что 27 декабря он официальным письмом сообщил районной администрации об аварии на скважине. В письме он попросил районное руководство уведомить руководство МЧС об аварии. Но районные власти этого так и не сделали. По его словам, в МЧС узнали о проблеме селян из СМИ.

"Никакой информации об объемах финансирования и сроках строительства новой скважины пока нет, так как не проводились проектные работы. Никто ничего не считал", - сказал Ахметшин.

Корреспондент "Кавказского узла" позвонил Наталье Елгиной - и.о. директора МУП ЖКХ Райгородское КХ. Но та, узнав, что звонит журналист, прекратила разговор. Глава районной администрации Татьяна Распутина и директор школы в поселке также оказались недоступны для комментариев.

Юрист заявил о нарушении прав жителей села

Юрист Сергей Иващенко, изучив ситуацию в селе Дубовый Овраг, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что согласно пункту 10 статьи 21 федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ) в случае прекращения водоснабжения поселка "орган местного самоуправления обязан в течение одних суток обеспечить все население качественной питьевой водой, в том числе путем подвоза воды". Сославшись на часть 1 статьи 19 Федерального закона 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", юрист отметил, что поставляемая в поселок питьевая вода должна быть "безопасной, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства".

"В селе Дубовый Овраг, как мы видим, нет, и не было качественного питьевого водоснабжения. В этом случае нарушаются несколько статей Закона РФ "О защите прав потребителей" (статьи 4, 7, 29). Ответственность за строительство новой скважины лежит всецело на районных властях, а конкретно на подотчетном им Райгородском отделе ЖКХ. Финансирование таких проектов происходит, как правило, в рамках региональных целевых программ", - отметил Сергей Иващенко.

Юрист посоветовал руководству поселковой администрации вновь обратиться с жалобами в районную прокуратуру и Роспотребнадзор, а затем подать иск в районный суд на бездействие и халатность районной и областной администраций. Сергей Иващенко уверен, что бездействующие чиновники нарушают конституционные права жителей села Дубовый Овраг на безопасную среду обитания (статья 40 Конституции РФ).