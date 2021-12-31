Участники акции в Ереване потребовали освободить Ашота Минасяна

31 декабря 2021, 17:57

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Акцию в поддержку участника трех карабахских войн Ашота Минасяна провели сегодня оппозиционеры в Ереване. Следствие прекратило преследование Минасяна по статьям о подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и попытке узурпации власти, оставив лишь обвинение в незаконном хранении оружия, отметили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года СНБ Армении задержала лидера добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашота Минасяна вместе с другими подозреваемыми по делу о подготовке покушения на премьер-министра Армении и попытке узурпации власти, позднее все подозреваемые были освобождены по решению судов. Спустя год, 1 декабря, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу прокуратуры и арестовала Минасяна. Правозащитники сочли его арест политическим решением. 2 декабря в Ереване прошла акция протеста с требованием его освобождения, участники акции передали генпрокурору письмо с просьбой учесть состояние здоровья Минасяна, который участвовал в трех карабахских войнах.

Сегодня у здания Генпрокуратуры Армении состоялась акция протеста в защиту командира отряда "Сисакан" Ашота Минасяна, сообщило News.Am.

Властям кажется, что содержание Ашота Минасяна (Ерката) под арестом в Новый год создаст ему какие-то сложности. "Вы даже не в состоянии понять, что Ашот Еркат встречал Новый год на передовой", - отметил в ходе акции секретарь парламентской фракции от оппозиционного блока "Честь имею" Айк Мамиджанян. По его словам, акция направлена на освобождение всех политических заключенных в Армении, отмечается в публикации.

Армянское общество 31 декабря должно помнить о людях, которых власти продолжают преследовать за политические взгляды, заявил сегодня зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян. Он напомнил, что политическим преследованиям подвергается не только Минасян, но и Гарник Исагулян, Мамикон Асланян, Аруш Арушанян, привел его слова "Спутник-Армения".

Глава оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исангулян 22 декабря был заключен под стражу на два месяца по обвинению в ложном доносе. Бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян, победивший на выборах главы общины, 16 декабря отправлен под арест по делу о злоупотреблении и превышении полномочий. Защита назвала его преследование политическим заказом. Мэр Гориса Аруш Арушанян, который в 2020 году перекрывал дорогу машине Пашиняна во время визита в Сюникскую область, 7 июля был задержан и арестован по делу о подкупе избирателей.

"Для этих людей (силовиков) не важен суд, для этих людей не важна Конституция. Они арестовывают всех без разбора", - заявил сегодня на митинге член парламентской фракции "Айастан" и конституционный эксперт Арам Варджанян. По его словам, прокуратура могла освободить Минасяна, однако руководство ведомства зависимо от власти, пишет сегодня Yerevan.Today.

Нет никаких основания держать под стражей Минасяна, однако арест в Армении стал использоваться как наказание неугодных, отметил на акции соучредитель общественной организации "Правовой путь" Рубен Меликян. Он напомнил, что Минасян содержится под арестом лишь по обвинению в незаконном хранении оружия, отмечается в материале.

28 декабря уголовное преследование Ашота Минасяна по статьям о подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти было прекращено. Однако он все еще обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщил в тот же день его адвокат Мигран Погосян.

"Следствие по делу Ашота Минасяна (Ашота Ерката) завершено. Сейчас Ашот Минасян обвиняется только признакам по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Армении (преступление средней тяжести, максимум до трех лет лишения свободы). Ознакомившись с материалами после завершения предварительного следствия и не обнаружив в них ни единого доказательства о причастности Ашота Минасяна к этому преступлению, я представил в орган, осуществляющий производство, ходатайство с требованием прекратить уголовное преследование в отношении Ашота Минасяна", - процитировало 28 декабря Погосяна Aysor.am.