Реставрация башенного комплекса Бишт в Ингушетии завершена

21 ноября 2021, 11:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Специалисты полностью восстановили более 80 средневековых построек башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе, сообщил глава ассоциации гостевых домов Ингушетии.

Сообщение об окончании реставрации башенного комплекса Бишт поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Работа проводилась в течение 3,5 лет... В ходе реставрации и археологических раскопок выявлено и описано более 3000 артефактов, переданных в краеведческий музей", - написал 20 ноября автор сообщение. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Проведена полная реконструкция и восстановление комплекса Бишт и всех его построек, сообщил 20 ноября со ссылкой на руководителя ассоциации гостевых домов республики Алихана Лолохоева ТАСС.

По его словам, на 30 гектарах в горах было отреставрировано более 80 средневековых построек. "Объекты возвращены в первозданный вид - в котором они были во времена наших предков", - сказал Лолохоев.

К восстановлению комплекса привлекли подрядную организацию из Москвы, а финансированием проекта занимался предприниматель Микаил Гуцериев, являющийся потомком тейпа Бештой. В реализации проекта по реставрации также участвовали Институт археологии РАН, Институт географии РАН, Центр палеоэтнологических исследований, Рязанская археологическая экспедиция и государственный университет и археологический центр им. Б.И. Крупнова рассказал он.

Лолохоев сообщил, что башенный комплекс будет открыт в ближайшее время, не уточнив дату. Предполагается, что ухаживать в дальнейшем за башнями будет представители тех фамилий, чьим предкам принадлежал башенный комплекс", отметил он.