Реставрация башенных комплексов Бишт в Джейрахском районе Ингушетии. Скриншот с видео ГТРК "Ингушетия" https://www.youtube.com/watch?v=di6QsMh1a28

21 ноября 2021, 11:29

Реставрация башенного комплекса Бишт в Ингушетии завершена

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Специалисты полностью восстановили более 80 средневековых построек башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе, сообщил глава ассоциации гостевых домов Ингушетии.

Сообщение об окончании реставрации башенного комплекса Бишт поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Работа проводилась в течение 3,5 лет... В ходе реставрации и археологических раскопок выявлено и описано более 3000 артефактов, переданных в краеведческий музей", - написал 20 ноября автор сообщение.

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Проведена полная реконструкция и восстановление комплекса Бишт и всех его построек, сообщил 20 ноября со ссылкой на руководителя ассоциации гостевых домов республики Алихана Лолохоева ТАСС.

По его словам, на 30 гектарах в горах было отреставрировано более 80 средневековых построек. "Объекты возвращены в первозданный вид - в котором они были во времена наших предков", - сказал Лолохоев.

К восстановлению комплекса привлекли подрядную организацию из Москвы, а финансированием проекта занимался предприниматель Микаил Гуцериев, являющийся потомком тейпа Бештой. В реализации проекта по реставрации также участвовали Институт археологии РАН, Институт географии РАН, Центр палеоэтнологических исследований, Рязанская археологическая экспедиция и государственный университет и археологический центр им. Б.И. Крупнова рассказал он.

Лолохоев сообщил, что башенный комплекс будет открыт в ближайшее время, не уточнив дату. Предполагается, что ухаживать в дальнейшем за башнями будет представители тех фамилий, чьим предкам принадлежал башенный комплекс", отметил он.

Бишет - башенный поселок замкового типа, он находится у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе. Из этого поселения происходят Биштоевы, Казильговы, Чемурзиевы, Хампиевы, Садакиевы и другие ингушские фамилии. Сам комплекс состоит из жилых, боевых и полубоевых башен позднего средневековья. О начале реконструкции башенного комплекса объявили в сентябре 2019 года, сообщила интернет-газета "Ингушетия".

До реконструкции в комплексе оставались две боевых, полубоевое и девять жилых башенных строений в полуразрушенном состоянии , а также остатки двух каменных оборонительных стен позднего средневековья, сообщили "Новости Ингушетии". Всего в горах Ингушетии насчитывается более 120 старинных боевых башен высотой до 30 метров, отмечается в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Ингушетии раскритиковали видеокамеры и солнечные батареи, установленные на исторических башнях в горах. Солнечные батареи обеспечивают энергией камеры наблюдения, которые должны защитить башни от вандалов и воров, заявили в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Наблюдение за башнями необходимо, но к этому вопросу стоило подойти профессионально, не портя их облик, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки. Управление культурного наследия Ингушетии о предписало Джейрахско-Ассинскому заповеднику демонтировать оборудование.

Примечание:

"Житель Ингушетии осужден за повреждение родовой башни в Бейни", "Попытки разрушить древние башни вызвали беспокойство в Ингушетии", "Жители Сочи потребовали сохранить памятник культурного наследия".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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