Реставрация башенного комплекса Бишт в Ингушетии завершена

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Специалисты полностью восстановили более 80 средневековых построек башенного комплекса Бишт в Джейрахском районе, сообщил глава ассоциации гостевых домов Ингушетии.
Сообщение об окончании реставрации башенного комплекса Бишт поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Работа проводилась в течение 3,5 лет... В ходе реставрации и археологических раскопок выявлено и описано более 3000 артефактов, переданных в краеведческий музей", - написал 20 ноября автор сообщение.
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Проведена полная реконструкция и восстановление комплекса Бишт и всех его построек, сообщил 20 ноября со ссылкой на руководителя ассоциации гостевых домов республики Алихана Лолохоева ТАСС.
По его словам, на 30 гектарах в горах было отреставрировано более 80 средневековых построек. "Объекты возвращены в первозданный вид - в котором они были во времена наших предков", - сказал Лолохоев.
К восстановлению комплекса привлекли подрядную организацию из Москвы, а финансированием проекта занимался предприниматель Микаил Гуцериев, являющийся потомком тейпа Бештой. В реализации проекта по реставрации также участвовали Институт археологии РАН, Институт географии РАН, Центр палеоэтнологических исследований, Рязанская археологическая экспедиция и государственный университет и археологический центр им. Б.И. Крупнова рассказал он.
Лолохоев сообщил, что башенный комплекс будет открыт в ближайшее время, не уточнив дату. Предполагается, что ухаживать в дальнейшем за башнями будет представители тех фамилий, чьим предкам принадлежал башенный комплекс", отметил он.
Бишет - башенный поселок замкового типа, он находится у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе. Из этого поселения происходят Биштоевы, Казильговы, Чемурзиевы, Хампиевы, Садакиевы и другие ингушские фамилии. Сам комплекс состоит из жилых, боевых и полубоевых башен позднего средневековья. О начале реконструкции башенного комплекса объявили в сентябре 2019 года, сообщила интернет-газета "Ингушетия".
До реконструкции в комплексе оставались две боевых, полубоевое и девять жилых башенных строений в полуразрушенном состоянии , а также остатки двух каменных оборонительных стен позднего средневековья, сообщили "Новости Ингушетии". Всего в горах Ингушетии насчитывается более 120 старинных боевых башен высотой до 30 метров, отмечается в сообщении.
Как писал "Кавказский узел", в январе жители Ингушетии раскритиковали видеокамеры и солнечные батареи, установленные на исторических башнях в горах. Солнечные батареи обеспечивают энергией камеры наблюдения, которые должны защитить башни от вандалов и воров, заявили в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Наблюдение за башнями необходимо, но к этому вопросу стоило подойти профессионально, не портя их облик, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки. Управление культурного наследия Ингушетии о предписало Джейрахско-Ассинскому заповеднику демонтировать оборудование.