Активист пожаловался на жесткое задержание во время пикета в Ессентуках

03 ноября 2021, 03:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ессентуков Иван Зевакин проводил одиночный пикет в требованием освободить Алексея Навального*. Силовики задержали его за то, что пикет проходил на площади неподалеку от здания арбитражного суда. Во время задержания, по словам Зевакина, была применена сила, и он потерял сознание. Из-за этого у него возникли проблемы со зрением. Суд оштрафовал активиста на пять тысяч рублей за нарушение закона о публичных мероприятиях.

Ессентукский городской суд оштрафовал на пять тысяч рублей пикетчика Ивана Зевакина, который выступал с требованием освободить Алексея Навального*, сообщает со ссылкой на самого Зевакина “ОВД-Инфо”**.

Активиста задержали 11 октября в Ессентуках во время одиночного пикета с плакатом «Навальный не экстремист! #СвободуНавальному*». На Зевакина составили протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Зевакин рассказал изданию, что при задержании была применена физическая сила. В материалах дела правоохранители указали, что активист провел пикет у здания суда, а это запрещено федеральным законодательством. При этом сам Зевакин утверждает, что акцию проводил в другом месте.

Корреспонденту "Кавказского узла" 2 ноября Иван Зевакин рассказал подробности задержания. По его словам, "взяли его в работу" из-за высокой гражданской активности. Он ранее проводил несколько пикетов в Ессентуках. Впервые Зевакин, по его словам, вышел на одиночный пикет в одном из парков после отравления Алексея Навального*, затем Зевакин провел одиночный пикет в память об Анне Политковской, а также 9 октября в день рождения Бориса Немцова провел одиночный пикет с требованием найти заказчиков убийства политика. На прошедших выборах в Госдуму Зевакин был членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса на одном из участков в Ессентуках.

Зевакину не были предъявлены обвинения за пикеты, однако ему поступали сообщения, что его активность “может плохо закончится”. "Меня возмутило, что отравление Навального* никак не расследуется, что не возбуждено уголовное дело. С этого и началась активность", - рассказал активист.

11 октября активист в очередной раз вышел на Привокзальную площадь к памятнику Победы. Рядом с ней расположен арбитражный суд Ессентуков. Когда Зевакин достал плакат, к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и заявили, что проводить акции вблизи суда запрещено, однако активист ответил, что стоит на площади, где проведение акций законно.

По словам Зевакина, его "засунули в машину", а затем вытащили из нее и "ударили по стойке". "Я потерял сознание", - рассказал Зевакин.

Очнулся он через несколько секунд и, по его словам, от удара у него ухудшилось зрение. На него оформили протокол, с которым Зевакин не согласился.

Суд над Зевакиным состоялся 26 октября. Суд постановил, что активист "нарушил пункт 3 части 2 №53 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Однако по данным на 2 ноября Зевакин так и не получил официальное судебное решение, при этом он сообщил, что намерен обжаловать его.

"Как только выдадут судебное решение, сразу обжалую!" - сказал Зевакин.

Он также подал заявление на действий силовиков в прокуратуру Ессентуков и ОМВД по Ессентукам. По словам Зевакина, сделал он это в электронном виде, прокуратура заявление приняла, а полиция нет.

На суде у Зевакина не было адвоката, еще до разбирательства активист проконсультировался с юристами "ОВД-Инфо"** и защищал себя сам. Доказательствами вины Зевакина послужили свидетельства охранников суда, а также фото, сделанные силовиками, которых, по словам активиста, в суде не было.

За то короткое время, пока Зевакин проводил пикет, к нему подходили молодые люди, поддерживали и фотографировались, рассказал сам активист. Однако "взрослые люди" не поощряли пикета.

"Подошел дядечка, сказал, что родом оттуда же, откуда и Навальный. Сказал, что так ему [Навальному] и надо, что он украл [лес]", - рассказал Зевакин.

В данный момент Зевакин чувствует себя удовлетворительно, однако после инцидента у него ухудшилось зрение, он намерен обратиться к офтальмологу. "У меня есть выписка из городской больницы Ессентуков, согласно которой врачи подозревают сотрясение мозга. Сейчас лечусь амбулаторно. Но ранее я провел в больнице семь дней", - рассказал Зевакин.

Активисту 44 года, по его словам, он занимается производством, он женат, у него двое детей.

Эксперт "ОВД-Инфо"** Григорий Дурново подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Зевакин обращался в издание. "Он был проконсультирован 11 октября после задержания", - рассказал Дурново.

Протокол можно не подписывать, однако на суде показания силовиков считаются доказательством вины, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” московский адвокат Евгений Черноусов. Он отметил, что проводить пикеты у судов действительно нельзя - это запрещено законом.

"Площади или здания администраций выбираются активистами для большего привлечения внимания. Идет расчет на то, что чиновники увидят акцию, в связи с чем отреагируют вышестоящие чиновники. Расчет идет в том числе на реакцию СМИ, и в этом смысле Зевакин был прав - резонанс создан. На лозунги и пикеты реагирует много людей", - рассказал Черноусов.

Чтобы доказать в суде, что пикетчик не стоял в месте, где проведение пикета запрещено, человек должен предъявить доказательства, сообщил Черноусов. Также на суд человек может пригласить свидетелей, которые докажут, что нарушения закона не было.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а материалы об акциях в поддержку Навального – на странице "Акции Навального*".