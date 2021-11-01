Миротворцы отчитались о доставке одежды и обуви беженцам в Нагорном Карабахе

01 ноября 2021, 07:18

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Предметы первой необходимости, одежду и обувь доставили миротворцы беженцам и многодетным семьям в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", российские военные периодически обеспечивают доставку гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Так, 12 сентября Минобороны России отчиталось, что в регион были доставлены 14 емкостей для воды, которые будут переданы в детсады и школы, расположенные около линии разграничения.

Миротворцы доставили гуманитарную помощь нуждающимся в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России. "Была оказана адресная гуманитарная помощь 11 семьям вынужденных переселенцев, в том числе многодетным семьям и семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями. Данное имущество было предоставлено ассоциацией благотворительных организаций "Мерси", – отмечается в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

В частности, нуждающимся была роздана обувь, сказано в сообщении. "К каждой семье у нас индивидуальный подход, например, сегодня выдавалась обувь для детей и подростков, мы заблаговременно приехали, взяли размеры, которые им необходимы, и на каждого ребенка было выдано по две пары обуви", – приведены в публикации слова представителя российского миротворческого контингента Дмитрия Тусиди,

Также жителям были доставлены предметы первой необходимости – одежда для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, добавило Минобороны. "В общей сложности с ноября 2020 года по настоящее время более 6700 нуждающихся переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе", – отметило ведомство.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".