16 октября 2021, 18:10

Четыре человека стали жертвами автоаварии в Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один человек погиб, трое пострадали в результате автоаварии в предгорном районе Ингушетии, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на автодороге Нестеровское - Берд Юрт.

"Автомобиль "Лада Гранта", не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет в районе Лесхоза. В результате дорожно-транспортного происшествия имеется четверо пострадавших, один из которых погиб на месте", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ингушетии.

Трое пострадавших доставлены в центральную республиканскую больницу Сунжи, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Ингушетии.

Примечание:

"Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии", "Закрыто дело участника ДТП с машиной охраны Евкурова", "Уроженец Ингушетии арестован в Москве по обвинению в ДТП со сбитым полицейским".

Автор: "Кавказский узел"

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