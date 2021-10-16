Четыре человека стали жертвами автоаварии в Ингушетии

16 октября 2021, 18:10

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Один человек погиб, трое пострадали в результате автоаварии в предгорном районе Ингушетии, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на автодороге Нестеровское - Берд Юрт.

"Автомобиль "Лада Гранта", не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет в районе Лесхоза. В результате дорожно-транспортного происшествия имеется четверо пострадавших, один из которых погиб на месте", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ингушетии.

Трое пострадавших доставлены в центральную республиканскую больницу Сунжи, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Ингушетии.