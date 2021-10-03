Фестиваль вина в Арени воодушевил армянских виноделов

03 октября 2021, 14:28

Более 200 производителей стали участниками фестиваля вина в армянском селе Арени, сообщили организаторы. Участие в фестивале позволяет повысить узнаваемость брендов и обзавестись контактами, полезными для увеличения объемов сбыта, рассказали виноделы.

Организаторы фестиваля вина рассказали об интересе туристов к мероприятию

"Арени Фестиваль" проводится ежегодно в первую неделю октября, в этом году он состоялся 2 октября. По словам руководителя проектов фонда "Арени Фестиваль" Ани Мавян, на фестивале были представлены более 20 армянских винных брендов и около 200 домашних вин из Армении и Нагорного Карабаха.

"Мы заметили хорошую тенденцию среди домашних виноделов. Некоторые из них, принявшие участие в прошлом году в фестивале как домашние виноделы, в этом были представлены как производственные виноделы", - рассказала Ани Мавян корреспонденту "Кавказского узла".

Число посетителей, по ее словам, "на удивление резко увеличилось" по сравнению с предыдущими годами, несмотря на пандемию коронавируса. "Подавляющее большинство посетителей – это именно иностранные туристы, которые приехали в Армении специально на фестиваль вина", - уточнила Мавян.

Кроме вина, на фестивале были представлены традиционные блюда, сладости, урожай, работы ремесленников и художников и другие товары. На мероприятии, по ее словам, решаются бизнес-задачи как производственных, так и домашних виноделов. "Это хорошая возможность как с точки зрения продаж, так и с точки зрения маркетинговых продвижений. Многие на фестивале знакомятся с производителями вин, заключают контракт с компаниями в целях развития своего бизнеса, а также организации экспорта своих вин", - сказала Ани Мавян.

Основными гостями фестиваля стали туристы из разных стран, которые специально приехали на "Арени Фестиваль", подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» директор Ассоциации армянских фестивалей Нуне Манукян.

По ее словам, в 2020 году сфера туризма сильно пострадала из-за пандемии, а поскольку в этом году нет ограничений на проведение массовых мероприятий, появилась хорошая возможность восстановить сферу событийного туризма.

Одним из таких мероприятий стал фестиваль вина в селе Арени Вайоцдзорской области, который проводится в Армении с 2009 года. Фестиваль, по словам Манукян, проводится рядом с древней пещерой, считающейся самой первой винодельней. Фестиваль охватил все село Арени, которое было разделено на отдельные зоны. Отдельными павильонами были представлены продукты производственных виноделов, рассказала Нуне Манукян.

Участники фестиваля поделились планами расширения производства и экспорта

Вино "Карас" ежегодно представляется на фестивале, а 50% продукции идет на экспорт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ответственная за маркетинг компании "Карас" Биатрис Арсланян.

По ее словам, после Армении самым большим рынком для реализации продукции для "Карас" стала Россия. Вино экспортируется также в США, Францию и другие европейские страны, а также в страны Южной Америки. "Для нас очень важно, что посредством нашего вина мы представляем Армению. Все решает качество вина. Нас узнают по качеству. «Карас» - уже узнаваемый в мире бренд", - заявила Арсланян.

Она уточнила, что компания сама выращивает виноград на около 400 гектарах земли в Армавирской области и производит более 30 сортов винограда. Это как армянские сорта (Кангун, Арени, Ахтанак, Воскеат), так и привезенные из-за рубежа.

Семья Манукян больше 10 лет занимается виноделием, они производят вино и водку как из винограда сортов Арени и Харджи, выращенного ими, так и из ежевики и малины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава семьи Манук Манукян.

По его словам, виноделие является для Манукянов основным занятием и источником дохода. Виноград они выращивают на одном гектаре земли в Арени. "В Арени почти все занимаются виноделием, и для того, чтобы выделиться, выдержать конкуренцию, приходится периодически вносить новшества во вкус вина. Сегодня получил от производственных виноделов предложение создать новый вкус водки", - сказал он.

Свою продукцию Манукяны продают на рынках Армении, в частности, в Ереване, Мартуни, Варденисе. Также знакомые с их вином люди приезжают к ним домой и покупают у них вино, рассказал Манукян.

Поскольку виноградного сырья у Манукянов достаточно для производства домашнего вина, часть урожая они сдают компании Armenia Wine, сказал винодел. Со следующего года, по его словам, планируют открыть мини-завод и самим стать производственным виноделом. "Тогда никаких проблем с заготовкой урожая не будет, мы сами все будем производить", - поделился планами Манукян.

Участник фестиваля Левон Гаспарян рассказал, что его семья также выращивает виноград в селе Арени на площади один гектар. Основную часть урожая Гаспаряны сдают винным заводам, но и сами тоже изготавливают вино. В год они производят около 1,5 тонны вина, которое продают на автомагистрали возле села Арени. "Наше вино всегда продается, никогда еще не оставалось, спрос есть. В основном продаем до мая месяца", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что на фестивале в Арени Гаспаряны ежегодно принимают участие, и это способствует узнаваемости их вина.

Виноделие – семейный бизнес и для семьи Степанян. По словам Заник Степанян, виноделием занимались еще родители ее мужа, а сейчас их сын продолжает эту традицию. "Сейчас мы проводим мастер-классы, туристы любят знакомиться с производством вина", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам главы семьи Армена Степаняна, они сами выращивают виноград на восьми гектарах в Арени и производят в домашних условиях вино из сортов Арени и Воскеата. В год семья получает 8-10 тонн винограда, из чего получают до 4 тонн вина. Весь свой урожай они сами заготавливают, а вино производят на собственном мини-заводе, оборудование которого было куплено по программе развития ООН, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Армен Степанян.

"Нас уже знают и в Ереване. Сдаем вино в бутылках ресторанам, магазинам. Многие сами приезжают и покупают вино прямо из дома. В налоговое поле вошли с позапрошлого года, никаких проблем нет. Главное – держать качество", - сказал Армен Степанян.

По его словам, виноградарство – основной доход для семьи, хоть они параллельно занимаются и пчеловодством, а с этого года начали производство сухофруктов. Дом их, по словам Степаняна, превратился в "Гастро-двор" и стал одним из мест посещения туристов. "В прошлом году туристов почти не было, сейчас ситуация выправилась", - сказал он.

Армен Степанян доволен проведением фестиваля вина в Арени, поскольку имена виноделов узнают, а сами они обзаводятся нужными контактами для сотрудничества, в том числе за рубежом. "Мы недавно заказали этикетки. Пока свое вино реализуем в Армении, только в Россию начали отправлять вино, и то символическое количество. На фестивале заинтересовались нашим брендом, планируем в дальнейшем экспортировать в Россию и Германию, несмотря на малую масштабность для экспортеров. В перспективе сын хочет увеличить земельную площадь для получения еще большего урожая", - рассказал Армен Степанян.

Семья Мкртчян также приняла участие в фестивале. Бизнесом свое занятие хозяйка дома Ашхен Мкртчян не называет из-за небольших полей и соответствующего объема урожая. По ее словам, виноград свой они выращивают на 1,8 гектара земли, а изготовленное вино продают прямо из дома, но доходы от него покрывают лишь ежедневные расходы.

"Это не основной наш доход, да и не всем дано заниматься бизнесом. Увеличивать площадь земель и производство вина не планируем. Дети - каждый занимается своим делом, у них другая работа, а мы с мужем любительски занимаемся винодельем", - пояснила Ашхен Мкртчян корреспонденту "Кавказского узла".

На протяжении всего дня гости фестиваля имели возможность дегустировать вина, угощались разными сортами сыров к винам, выпечками, шашлыком и другими блюдами. На фестивале звучали армянские народные песни, а также были организованы народные танцы в исполнении профессиональных танцевальных групп, передал корреспондент "Кавказского узла".