Избиратели в Тбилиси указали на актуальность политических реформ

02 октября 2021, 15:15

Пришедшие голосовать на избирательные участки жители тбилисского района Глдани заявили, что Грузии необходимы реформы и дальнейший прогресс, а наблюдатели отметили высокую явку. Выборы на участках проходят при соблюдении масочного режима.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходит голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Избирательные участки в стране открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 20.00 (19.00) мск. На выборах в Грузии наблюдатели зафиксировали случаи махинаций с бюллетенями, подкупа избирателей и фальсификации голосов, рассказали грузинские правозащитники.

Наиболее яркие события, происшествия и аналитика проходящих выборов в Грузии, собраны "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Жители Тбилиси заявили об осознанном выборе при голосовании



Избиратели, голосовавшие на участках в Глдани, отметили, что Грузия нуждается в переменах. "Я студент и пришел голосовать за оппозицию, а за кого конкретно, не скажу, да это и неважно. Главное – чтобы правительство сменилось", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент Сандр на участке №25.

Девушка Сандра, которая представилась как Мари, также заявила, что проголосовала за оппозицию. "Если вчера приехал Саакашвили и сел в тюрьму, то, значит, действительно происходят серьезные процессы, люди готовы жертвовать своей свободой ради перемен", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

30-летний радиоинженер Хвича рассказал, что пришел голосовать на участок №89 с двумя друзьями. "Эти выборы должны стать референдумом. Поэтому мы с ребятами собрались и пришли вместе, чтобы повысить явку", – сказал Хвича корреспонденту "Кавказского узла".

Агроном Давид на участке №84 заявил, что тоже ждет для страны перемен. "Все должно меняться. Нужен прогресс для Грузии, если все останется так, как оно идет сегодня, то страну ждет деградация, а у нас есть все возможности, чтобы идти в ногу со временем", – сказал Давид корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что сделал свой выбор осознанно. "На этих выборах хорошо работали журналисты, давали объективную информацию, вовремя реагировали на события. Так что, когда я сделал свой выбор, то не было никаких сомнений. Я получил ту информацию, которая мне нужна была для этого выбора", – отметил избиратель.

Домохозяйка Марина на участке №84 также заявила, что довольна работой СМИ. "Очень хорошо работали, так что я сделала выбор вполне осознанно. И мой выбор – за перемены, за реформы", – сказала Марина корреспонденту "Кавказского узла".

30-летняя экономист Мия, пришедшая на участок №85, рассказала, что будет голосовать за оппозицию. "После приезда Саакшвили я точно определилась ,что буду голосовать за [оппозицию]", – сказала Мия корреспонденту "Кавказского узла".

Часть других избирателей высказала противоположную точку зрения. "Я буду голосовать против оппозиции. Они уже были у власти, а прошлого не вернешь. Нужна стабильность", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Оксана, пришедшая голосовать на участок №25.

Тренер по боевым единоборствам Элгуджа, который пришел голосовать на участок №25, заявил, что ожидает от выборов перемен в сторону улучшения отношений с Европой. "Мне нужно ездить в Германию постоянно в связи с работой. Если сейчас отменят безвизовый режим, то на мне это скажется очень печальным образом", – сказал Элгуджа корреспонденту "Кавказского узла".

"Главное, чтобы в стране было счастье. Для этого ничего менять не надо. Нужно, чтобы все шло так, как идет", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" на участке №25 пенсионер Мераби.

На участке №84 молодой человек, представившийся Давидом, рассказал, что проголосует [за одного из кандидатов]. "В городе все улучшается, а самое главное – есть перспектива трудоустройства", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" 25-летний Давид. Он добавил, что по роду деятельности является музыкантом.

"Нас вполне устраивает [этот кандидат] ", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" танцор Георгий, друг Давида.

Приведенные мнения избирателей не являются опросом и не носят репрезентативного характера.

Явка избирателей на выборах в Грузии на 12.00 по времени Тбилиси [11.00 мск] составила 17,72%, что составляет 619 562 избирателя. Наиболее высокая активность составила 27,4% в Рача-Лечхуми, а самая низкая – 15,8% в Тбилиси, сказано в сообщении ЦИК, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдатели отметили высокую явку избирателей в Глдани

На участке №25 в тбилисском районе Глдани отмечена высокая явка избирателей, сообщила председатель избирательной комиссии участка Ирина Далтинкевич. "К 10.00 [09.00 мск] на участок пришло около 120 человек. Это несколько ниже, чем в прошлом году на выборах в парламент. Но, тем не менее, явка высокая", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как отметили наблюдатели от НПО "Бывшие политзаключенные за права человека", нарушений на участке не было. "Нарушений не зафиксировано. Было ощущение ответственности утром – с 08.00 до 09.00 [07.00-08.00 мск], когда было очень много людей, но все обошлось", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель Коба от НПО "Бывшие политзаключенные за права человека".

На участке №84 также была отмечена высокая явка избирателей. "Обычно приходят 600-700 человек, а на этот раз до 11.00 [10.00 мск] было уже 200", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель Нана от НОП "Инициатива".

На участке номер №85 наблюдатель Георгий от "Единого национального движения" отметил, что голосовать пришло более 200 человек. "Очень большая явка. И это еще не все – обычно после 15.00 [14.00 мск] увеличивается количество избирателей", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, спокойно ли проходят выборы, он ответил, что не зафиксировал ни одного нарушения. "Все идет тихо и спокойно", – сказал наблюдатель.

Члены избиркома пожаловались на неудобства из-за масочного режима

На всех избирательных участках в Глдани действует масочный режим. Члены комиссии следят, чтобы в помещении не находилось больше одного человека на двух квадратных метрах. Люди часто стоят в очередях, на каждом участке проводится замер температуры, передал корреспондент "Кавказского узла".

На вопрос, как работается в медицинских масках, член комиссии Нана на участке №84 заявила, что испытывает некоторый дискомфорт. "Да, конечно, трудно, но я лучше во двор лишний раз выйду, чем сниму маску. Уже столько знакомых переболело, поэтому я опасаюсь заразиться коронавирусом. Самое главное – лишь бы родственников не заразить", – сказала Нана корреспонденту "Кавказского узла".

"Я и так выхожу раз в час или в два, чтобы покурить. Так что переносимо. Трудно будет во время подсчета голосов, с 20 до 22 часов [19.00-21.00 мск]", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от "Единого национального движения" Георгий на участке №85.

Выборы в Грузии проходят в целом в спокойной обстановке, написал сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" блогер BERG...man Tbilisi. "Пока никаких колонн сторонников Саакашвили и "народной дубины" после задержания лидера радикальной оппозиции не видно. <…> Если вдруг вся оппозиция вместе взятая сможет хоть немного, даже не опередить, а приблизиться к правящей партии, и та не преодолеет "условный" 43-процентный барьер, это будет, несомненно, ударом по "Грузинской мечте" и вдохнёт силы в оппозицию", – отметил он.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 29 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 9 005. За сутки подтверждены 1 826 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 616 589, следует из данных, опубликованных сегодня на правительственном сайте "StopCov.Ge".