Аналитики раскритиковали итоги проверки ЦИК Грузии о размещении "кровавых баннеров"

02 октября 2021, 09:19

Центризбирком Грузии необоснованно признал отсутствие нарушений закона при размещении "кровавых баннеров" с изображением оппозиционеров. ЦИК, таким образом, отказался наказывать тех, кто их разместил, и к тому же не обнародовал имени заказчика, указали грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября Центризбирком Грузии объявил о начале проверки после появления в Тбилиси баннеров с "кровавыми" изображениями лидеров оппозиции. 30 сентября к проверке подключилась Служба госаудита Грузии, которая потребовала раскрыть имя заказчика размещения баннеров.

Наиболее яркие события, происшествия и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах собраны "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила проверку о размещении баннеров с изображением оппозиционеров и пришла к выводу об отсутствии нарушений. "Избирательная администрация внимательно изучила дело и обнаружила, что физическое лицо заказало изготовление/размещение транспарантов у компании "Алма". Письменные ответы физического лица показывают, что подготовка/размещение баннеров не финансировалась какой-либо политической партией или избирательным субъектом. Согласно расследованию ЦИК, это лицо не представляет никаких политических партий, избирательных субъектов или их официальных сторонников. Это лицо не зарегистрировано в качестве избирательного субъекта и не является членом какого-либо политического союза", – сказано в сообщении ЦИК Грузии, направленном 28 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе ЦИК Грузии пояснили, что запрет на агитацию в дни тишины распространяется только на политические силы. "День тишины – это относится только к политическим партиям, они не могут выступать с агитацией. Однако вы, если не принадлежите никакой партии, можете писать о выборах в этот день. Единственное условие – не печатать избирательные лозунги мажоритарных кандидатов. Также нельзя проводить опросы. А все остальное – даже рейтинги партий – могут публиковать все СМИ, которые не учреждены в качестве партийных", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Решение ЦИК полностью выпадает из правовых рамок, считает правозащитник Уча Нануашвили. "Это уже второй раз, когда ЦИК оставляет без реакции грубое нарушение при размещении наглядной агитации. В 2018 году во время выборов президента против оппозиции также были развешены баннеры по всей Грузии, и никто тогда не понес ответственности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

ЦИК не отметил такой важной детали, как отсутствие выходных данных – имя или название организации-заказчика, контакты заказчика рекламы и тираж плакатов, добавил правозащитник. "То есть даже формально у ЦИК была возможность придраться и добиться снятия этих плакатов", – указал он.

Выводы ЦИК не способствует установлению законности, считает политолог Ника Читадзе. "Это понижает уровень демократии. Повторение такого поведения может привести к тому, что избирательная кампания рано или поздно превратится в войну черного PR, а избиратель вместо предвыборной кампании вынужден будет читать компроматы, которые друг на друга выльют политические оппоненты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предвзятыми выводы ЦИК также назвали в НПО "Центр прав человека". "Совершенно очевидно, что человек, заказывающий такие плакаты, поддерживает определенную партию. При этом физическое лицо, которое разместило баннеры, потратило солидную сумму", – сказал сотрудник НПО корреспонденту "Кавказского узла".

Партия "Европейская Грузия" в знак протеста против итогов проверки ЦИК Грузии о размещении "кровавых баннеров" приняла решение развесить в Тбилиси баннеры с изображением Бидзины Иванишвили в виде свиньи – персонажа из романа Джорджа Оруэла "Скотный двор", заявили в партии. "Наш баннер "Скотный двор" напоминает нам о нашем моральном обязательстве поднять свой голос против режима Иванишвили", – заявил 30 сентября лидер партии Гига Бокерия на своей странице в Facebook, перевод публикации которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Центральная избирательная комиссия отказалась признать нарушением плакаты с изображением оппозиционеров на имитирующем кровь красном фоне с надписями: "Нет националам! Нет ненависти! Нет предательству". "Если эти баннеры не считаются нарушением, то и наш плакат тоже не будет нарушением", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов партии "Европейская Грузия".

В свою очередь, компания "Алма", которая разместила на своих рекламных площадках баннеры с изображением оппозиционеров, заявила, что также согласна разместить и баннеры "Европейской Грузии". "Компания "Алма" выражает готовность обеспечить размещение представленного политическим объединением рекламного материала на рекламных билбордах, которыми оперирует компания", – привела 29 сентября "Грузия Онлайн" заявление компании.

Напомним, что, по мнению грузинской оппозиции, к несанкционированной рекламе может иметь отношение "Грузинская мечта". После инцидента с баннерами 21 сентября стало известно, что два активиста "Единого национального движения" были ранены во время агитации в Дманиси. Оппозиция также упрекнула в произошедшем партию власти. В свою очередь, "Грузинская мечта" 22 сентября заявила, что не имеет отношения к этому нападению.