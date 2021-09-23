Подросток в Ростове-на-Дону задержан после угроз о нападении на школы

23 сентября 2021, 14:02

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону шестиклассника, угрожавшего в соцсети нападением на школы. Ролик с угрозами распространился также в мессенджерах, рассказал один из родителей. Пользователи Instagram связали поступок подростка с плохим воспитанием.

Угрозы подростка встревожили школьников и родителей

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону проводят проверку после того, как к ним поступила от местной жительницы жалоба, что в одной из соцсетей размещено видео с угрозами в адрес ростовских школьников, сообщило управление МВД по Волгоградской области. "Инспекторы по делам несовершеннолетних незамедлительно опросили школьников и преподавательский состав учебного заведения. Сотрудники полиции установили подростка, разместившего видео. В настоящее время по данному факту проводится проверка", – процитировал сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

Ролик в соцсети опубликовал шестиклассник, он угрожал напасть на две школы. На кадрах видео он повторил жест, который в своем обращении показал устроивший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Бекмансуров. Ростовского школьника нашли быстро и доставили в участок полиции, рассматривает решение о его постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних Ворошиловского района, привело агентство слова информированного источника.

20 сентября студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл огонь из охотничьего ружья на территории вуза, в результате чего шесть человек погибли и еще 24 получили ранения. Бекмансуров был ранен при задержании и затем госпитализирован, информировал 20 сентября "Интерфакс". 22 сентября агентство передало сообщение Минздрава о том, что врачи ампутировали Бекмансурову ногу. Он находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, заявило ведомство.

Видеоролик, на кадрах которого был показан подросток в кепке и закрывающем лицо платке, появился 21 сентября в чатах ростовских школьников. Человек на видео копировал перед зеркалом жест Бекмансурова и угрожал нападением на школы, информировал сегодня 1rnd.ru.

"Разослано было по всем чатам – 102 школы, 101-й, "сотки", моментально среди учеников это всё разослали. И тут же пишут в чате школы 97, она в районе рощи СКА, и в ролике упоминается, почему в школе полиция", – привело издание слова активистки Елена Хатламаджиян.

По словам одной из родительниц, силовики ей сообщили, что считают произошедшее шуткой. "Но всё равно, а вдруг он завтра придёт. Кто знает, что у него в голове?" – процитировал ее слова сегодня 1rnd.ru.

Пользователи соцсети осудили поступок школьника

Публикация о задержании подростка в Ростове-на-Дону, угрожавшего нападением на школы, была размещена 22 сентября в Instagramа-паблике chp_rostovnadonu, на который подписаны 9964 пользователей. На фото показан человек в кепке, который стоя перед зеркалом показывает неприличный жест. "Тиктокер решил попугать школьников и пообещал устроить стрельбу в Ростове, как в Перми", – сказано в частности в описании публикации. К 13.50 мск эта запись набрала 181 отметку "нравится" и 24 комментария. Большая часть их авторов связала поведение подростка с плохим воспитанием.

"Это все ваше воспитание! Давайте больше телефоны! Лучше бы занялись детьми и уделяли им внимание, а не "затыкали" их телефонами. И сами родители в телефонах многие! Учебник в руки и пусть знаний набирается", – написал пользователь sidoruk940312.

"Все дозволенно нынешней молодежи! Распустили всех и всё в интернете публикуют. Насмотрятся всего и потом дурью маются... Родителей в первую очередь надо наказывать у таких детей и наказания таким <…> соответствующие давать. Чтоб другим неповадно было", – считает пользователь borisovatata1973.