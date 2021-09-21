Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Хасавюрте

21 сентября 2021, 12:14

Один из пострадавших при пожаре в гостинице Хасавюрта получил ожоги всего тела, остальные пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил Минздрав. Дело о смерти двух мужчин при пожаре расследуется по статье об оказании небезопасных услуг.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном здании гостиницы с мансардой в Хасавюрте. На месте пожара найдены тела двух мужчин, еще шесть человек были доставлены в городскую больницу. Из гостиницы были эвакуированы, по разным данным, от 19 до 25 человек.

Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела, министр здравоохранения Дагестана поручила специалистам медицины катастроф вылететь вертолетом санавиации в Хасавюрт, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Пациент в тяжёлом состоянии в реанимации Хасавюртовской ЦГБ, при малейшей возможности он будет переведен в Ожоговый центр РКБ [в Махачкале]", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Остальные пять пострадавших "с различными травмами и ожогами получают всю необходимую интенсивную терапию", отмечается в публикации. Детей среди пострадавших нет, состояние пациентов - средней степени тяжести. "Угрозы для жизни нет", - уточнила пресс-служба Минздрава.

В связи со смертью двух человек при пожаре возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщило управление СКР по Дагестану.

Следствие подтвердило данные спасателей о том, что пожар в гостинице, расположенной на углу улиц Датуева и Грозненская, начался примерно в 4 мск, в результате двое мужчин умерли от ожогов, еще шесть человек получили ожоги и травмы.

"Устанавливаются причина и очаг возгорания, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", - говорится в публикации на сайте управления.

Часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.