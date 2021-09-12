12 сентября 2021, 13:04

Ураган повредил дома сельчан в Грузии

Сильный ветер повредил крыши более 10 домов в селах Хобского муниципалитета Грузии, сообщили районные власти, пообещав помощь пострадавшим.

Крыши более 10 домов повреждены во время урагана в Хобском муниципалитете (регион Самегрело и Земо-Сванети), заявила пресс-служба районной администрации.

Наибольший ущерб нанесен жителям села Ахали Хибула. Кроме того, известно о нескольких случаях падения деревьев, одно из них упало на автомобиль. Также повреждены линии электропередачи, передает сегодня "Новости-Грузия".

По словам местных жителей, ветер сопровождался сильным дождем, пострадали также сельскохозяйственные угодья и посевы.

Представитель администрации сообщил, что устранение последствий непогоды и очистка дорог продолжаются. Создана комиссия по подсчету ущерба, пострадавшим будет оказана помощь, информирует сегодня "Sputnik-Грузия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хоби умеренный дождь, температура воздуха +22 градуса, скорость ветра – один метр в секунду. В ночь на 13 сентября дождь продолжится, температура воздуха понизится до +19 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Земледельцы в Кахетии потребовали компенсаций после урагана", "Ураган повредил дома жителей Кахети и Рустави", "Два человека пострадали во время урагана в Аджарии".

Автор: "Кавказский узел"

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