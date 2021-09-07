Скончался один из пострадавших на заводе в Волгоградской области

07 сентября 2021, 10:00

Один из трех рабочих, пострадавших на цементном заводе в Михайловске, скончался в ожоговом центре.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября трое рабочих цементного завода в Михайловске были госпитализированы с ожогами, двое из них находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Инцидентом заинтересовались следствие и прокуратура. По предварительным данным, во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера.

Один из трех рабочих, получивших ожоги в результате ЧП на цементном заводе, скончался в больнице. "54-летний мужчина скончался накануне ночью в ожоговом центре", - цитирует представителя регионального комитета здравоохранения "Интерфакс".

В ожоговом отделении находится еще один пострадавший - 30-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Здоровью третьего пострадавшего ничего не угрожает, уточнили в комитете.