07 сентября 2021, 10:00

Скончался один из пострадавших на заводе в Волгоградской области

Один из трех рабочих, пострадавших на цементном заводе в Михайловске, скончался в ожоговом центре.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября трое рабочих цементного завода в Михайловске были госпитализированы с ожогами, двое из них находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Инцидентом заинтересовались следствие и прокуратура. По предварительным данным, во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера.

Один из трех рабочих, получивших ожоги в результате ЧП на цементном заводе, скончался в больнице. "54-летний мужчина скончался накануне ночью в ожоговом центре", - цитирует представителя регионального комитета здравоохранения "Интерфакс".

В ожоговом отделении находится еще один пострадавший - 30-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Здоровью третьего пострадавшего ничего не угрожает, уточнили в комитете.

Примечание:

"Рабочий погиб на стройплощадке аквапарка в Волгограде", "Умер второй пострадавший после прорыва трубы в Волжском", "Вахтовикам в Волгограде после забастовки выдана спецодежда".

Автор: "Кавказский узел"

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