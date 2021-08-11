11 августа 2021, 19:21

Отстаивал право иметь собственное мнение – призвал главу Армении отказаться от военного способа решения конфликта в Карабахе и начать мирные переговоры

Деятельность в 2020 году

10 сентября, за две недели до начала войны в Нагорном Карабахе Георгий Ванян вместе со своим азербайджанским коллегой Зардуштом Ализаде написал «обращение друзей», в котором высказался об угрозе масштабной вооруженной эскалации и опасности демонизации миротворцев и их инициатив .

6 ноября на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо премьер-министру Армении Пашиняну с призывом прекратить военные действия и начать прямые переговоры с Азербайджаном о мире . После этого в его дом пришли полицейские с требованием удалить публикацию и оплатить штраф за критику действий властей в условиях военного положения .

Ванян отказался платить штраф, после чего ему стали приходить угрозы расправы над ним и его близкими .

Григорий напомнил, что в течение многих лет полиция и прокуратура не предпринимала никаких действий по пресечению клеветы и угроз в его адрес, в том числе призывов к убийству, выдвигались ультиматумы с требованием немедленно покинуть страну. Власти не смогли обеспечить законную защиту, когда на Ваняна было соверешено нападение группы хулиганов в его собственном доме. Остались безнаказанными преступники, расстрелявшие его собаку.

Георгий продолжает выступать за миротворческий процесс между двумя народами, в том числе призывает стороны обеспечить свободу передвижения граждан Армении и Азербайджана.

Биография

Родился в 1963 году в селе Карачинар Шаумяновского района Азербайджанской ССР .

В 1991 году окончил Ереванский государственный институт театра и кино .

Живет в селе Неркин Цахкаван Тавушской области.

Профессиональная и общественная деятельность

До 1994 года – актер театра и кино.

С 1992 по 1994 год – основатель и худрук театра «АР – Еревани татрон».

С 1993 по 1997 год – основатель и главный редактор журнала «Арар».

С 1997 по 2005 год – директоры школы №61 в Ереване.

С 1989 по 2004 год – занимался проблемами беспризорников и детской проституции, проблемами адаптации детей беженцев и детей с ограниченными возможностями.

В 2002 году основал «Кавказский центр миротворческих инициатив», организовывал встречи армян и азербайджанцев . В 2014 году после угроз и политического давления со стороны властей был вынужден закрыть центр и уехать из Еревана .

В 2011 году вместе с азербайджанскими и грузинскими активистами инициировал «Текалинский процесс» - миротворческую кампанию в грузинском селе Текали, где для прямого диалога встречались жители приграничных регионов Армении и Азербайджана .

Примечания