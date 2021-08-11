Георгий Ванян. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=NB01_4qP0aA&t=388s

11 августа 2021, 19:21

Георгий Ванян

Отстаивал право иметь собственное мнение – призвал главу Армении отказаться от военного способа решения конфликта в Карабахе и начать мирные переговоры

Деятельность в 2020 году

10 сентября, за две недели до начала войны в Нагорном Карабахе Георгий Ванян вместе со своим азербайджанским коллегой Зардуштом Ализаде написал «обращение друзей», в котором высказался об угрозе масштабной вооруженной эскалации и опасности демонизации миротворцев и их инициатив 1.

6 ноября на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо премьер-министру Армении Пашиняну с призывом прекратить военные действия и начать прямые переговоры с Азербайджаном о мире 2. После этого в его дом пришли полицейские с требованием удалить публикацию и оплатить штраф за критику действий властей в условиях военного положения 3.

Ванян отказался платить штраф, после чего ему стали приходить угрозы расправы над ним и его близкими 4.

Григорий напомнил, что в течение многих лет полиция и прокуратура не предпринимала никаких действий по пресечению клеветы и угроз в его адрес, в том числе призывов к убийству, выдвигались ультиматумы с требованием немедленно покинуть страну. Власти не смогли обеспечить законную защиту, когда на Ваняна было соверешено нападение группы хулиганов в его собственном доме. Остались безнаказанными преступники, расстрелявшие его собаку.

Георгий продолжает выступать за миротворческий процесс между двумя народами, в том числе призывает стороны обеспечить свободу передвижения граждан Армении и Азербайджана.

Биография

Родился в 1963 году в селе Карачинар Шаумяновского района Азербайджанской ССР 5.

В 1991 году окончил Ереванский государственный институт театра и кино 6.

Живет в селе Неркин Цахкаван Тавушской области.

Профессиональная и общественная деятельность

До 1994 года – актер театра и кино.

С 1992 по 1994 год – основатель и худрук театра «АР – Еревани татрон».

С 1993 по 1997 год – основатель и главный редактор журнала «Арар».

С 1997 по 2005 год – директоры школы №61 в Ереване.

С 1989 по 2004 год – занимался проблемами беспризорников и детской проституции, проблемами адаптации детей беженцев и детей с ограниченными возможностями.

В 2002 году основал «Кавказский центр миротворческих инициатив», организовывал встречи армян и азербайджанцев 7. В 2014 году после угроз и политического давления со стороны властей был вынужден закрыть центр и уехать из Еревана 8.

В 2011 году вместе с азербайджанскими и грузинскими активистами инициировал «Текалинский процесс» 9 - миротворческую кампанию в грузинском селе Текали, где для прямого диалога встречались жители приграничных регионов Армении и Азербайджана 10.

Примечания

  1. Обращение друзей к своим обществам - 2020 // Южнокавказская интеграция: Альтернативный старт - http://southcaucasus.com/obrashchenie-druzej-2020.html
  2. https://www.facebook.com/georgi.vanyan/posts/10159121789108322
  3. Полиция Армении оштрафовала борца за мир за антивоенный пост // ОС Media, 9 ноября 2020 года
  4. https://www.facebook.com/georgi.vanyan/posts/10159125329373322
  5. Георгий Ванян Армения // Южнокавказская интеграция: Альтернативный старт - http://southcaucasus.com/retro/georgij-vanyan.html
  6. https://www.facebook.com/georgi.vanyan/about_work_and_education
  7. "Обмен болью". Можно ли примирить азербайджанцев и армян после войны в Карабахе // Би-би-си, 11 февраля 2021 года
  8. https://www.youtube.com/watch?v=NB01_4qP0aA&t=1381s
  9. https://www.facebook.com/tekali.process/
  10. https://www.youtube.com/watch?v=cd353xJS52w

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