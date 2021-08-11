11 августа 2021, 19:24

Решил гуманитарную проблему – оказал помощь бездомным и оставшимся без крова в период эпидемии Covid-19 жителям Тбилиси

Деятельность в 2020 году

После громкого случая с попыткой самосожжения трансгендерной женщины в Тбилиси священник Малхаз Сонгулашвили предложил помощь кровом, одеждой и едой всем бездомным и тем, кто потерял жилье в результате ограничений, вызванных эпидемией Covid-19 , независимо от их национальной, религиозной и половой принадлежности .

«Дорогие друзья, кто остался на улице во время кризиса и не имеет места для ночлега, евангельская баптистская церковь, несмотря на наши малые ресурсы, готова предоставить бесплатный приют. Не важно кто ты: христианин, мусульманин, атеист, гей или трансгендер – мы с тобой!», - говорилось в обращении.

За помощью обратились довольно много людей. В частности, церковь приютила гражданина Бангладеша, который приехал работать в Тбилиси в индийском ресторане . Заведение закрылось из-за введения антиковидных ограничений, и молодой человек оказался на улице. Он пришел в церковь и жил в ней несколько недель, так как из-за карантина и отсутствия авиаперелетов не имел возможности покинуть страну.

Призыв Сонгулашвили стал своеобразным вызовом для других религиозных конфессий. Представители одной из православных церквей Тбилиси, пожелавшие остаться анонимными, помогли с продуктами 27-ми местным трансгендерам .

Биография

Родился в 1963 году в Тбилиси .

В 1987 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета.

Получил степень доктора теологии в Оксфордском университете (Великобритания) .

Профессиональная и общественная деятельность

С 1995 по 2013 и с 2019 г.г. – епископ Евангельской баптистской церкви Грузии. ЕБЦГ стала первой церковью в Грузии, которая начала рукополагать женщин в священный сан и позволять им проводить богослужение.

Сторонник экуменизма. Переводил Библию на современный грузинский язык.

Профессор в Государственном университета Ильи в Тбилиси . Преподает сравнительное богословие .

В 2013 году получил звание почетного гражданина Тбилиси.

Известен в Грузии своими либеральными взглядами. Неоднократно выступал за межконфессиональный мир, открытое отношение церкви к представителям ЛГБТ-сообщества и против проявления актов насилия в адрес различных социальных групп .

Примечания