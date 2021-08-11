Малхаз Сонгулашвили. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=KxZAafP5xrs

11 августа 2021, 19:24

Малхаз Сонгулашвили

Решил гуманитарную проблему – оказал помощь бездомным и оставшимся без крова в период эпидемии Covid-19 жителям Тбилиси

Деятельность в 2020 году

После громкого случая с попыткой самосожжения трансгендерной женщины в Тбилиси священник Малхаз Сонгулашвили предложил помощь кровом, одеждой и едой всем бездомным и тем, кто потерял жилье в результате ограничений, вызванных эпидемией Covid-19 1, независимо от их национальной, религиозной и половой принадлежности 2.

«Дорогие друзья, кто остался на улице во время кризиса и не имеет места для ночлега, евангельская баптистская церковь, несмотря на наши малые ресурсы, готова предоставить бесплатный приют. Не важно кто ты: христианин, мусульманин, атеист, гей или трансгендер – мы с тобой!», - говорилось в обращении.

За помощью обратились довольно много людей. В частности, церковь приютила гражданина Бангладеша, который приехал работать в Тбилиси в индийском ресторане 3. Заведение закрылось из-за введения антиковидных ограничений, и молодой человек оказался на улице. Он пришел в церковь и жил в ней несколько недель, так как из-за карантина и отсутствия авиаперелетов не имел возможности покинуть страну.

Призыв Сонгулашвили стал своеобразным вызовом для других религиозных конфессий. Представители одной из православных церквей Тбилиси, пожелавшие остаться анонимными, помогли с продуктами 27-ми местным трансгендерам 4.

Биография

Родился в 1963 году в Тбилиси 5.

В 1987 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета.

Получил степень доктора теологии в Оксфордском университете (Великобритания) 6.

Профессиональная и общественная деятельность

С 1995 по 2013 и с 2019 г.г. – епископ Евангельской баптистской церкви Грузии. ЕБЦГ стала первой церковью в Грузии, которая начала рукополагать женщин в священный сан и позволять им проводить богослужение.

Сторонник экуменизма. Переводил Библию на современный грузинский язык.

Профессор в Государственном университета Ильи в Тбилиси 7. Преподает сравнительное богословие 8.

В 2013 году получил звание почетного гражданина Тбилиси.

Известен в Грузии своими либеральными взглядами. Неоднократно выступал за межконфессиональный мир, открытое отношение церкви к представителям ЛГБТ-сообщества и против проявления актов насилия в адрес различных социальных групп 9.

Примечания

  1. https://www.youtube.com/watch?v=qjdMTdBJc7E
  2. https://www.facebook.com/TiflisPride/posts/852561758581345
  3. https://www.youtube.com/watch?v=KxZAafP5xrs&t=183s
  4. https://www.facebook.com/watch/?v=174684623929485
  5. მალხაზ სონღულაშვილი // Biographical Dictionary - http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00001337/?fbclid=IwAR0jMetiDVt3Gf1DNHGurx8T8TkSFIwuIciHrfXPKOhLDhJHmkOcOVtdNJY
  6. Малхаз Сонгулашвили: «Христианство – свободная религия» // Либерал, 17 июля 2013 года
  7. https://cyberleninka.ru/article/n/evangelskie-hristiane-baptisty-gruzii-istoriya-i-transformatsiya-svobodnoy-tserkovnoy-traditsii/viewer
  8. მალხაზ სონღულაშვილი - https://faculty.iliauni.edu.ge/arts/malkhaz-songulashvili/
  9. "Разбили голову из-за молитвы" - христиане и мусульмане подрались в селе в Западной Грузии // JAMnews, 13 января 2021 года

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