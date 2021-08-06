Житель Кубани объявлен в розыск после побега заключенных в Подмосковье

06 августа 2021, 12:47

Житель Краснодарского края Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве предпринимателя, вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в Подмосковье и объявлен в розыск. Следователи не исключают, что заключенным помогли сбежать сотрудники изолятора, сообщили источники.

Подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова (владельца "Мясной империи") житель Кубани Александр Мавриди сбежал вместе с еще четырьмя заключенными из подмосковного ИВС, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СКР по Подмосковью Ольгу Врадий.

Другие четверо беглецов проходили по делу о краже, уточнила она.

Несколько человек в масках проникли ночью 2 ноября 2020 года в баню на территории загородного дома Владимира Моргунова, связали хозяина дома и его жену, после чего стали требовать, чтобы им выдали деньги и другие ценные вещи, спрятанные в доме. Женщине удалось освободиться, убежать и обратиться в полицию. Прибывшие к дому силовики обнаружили Владимира Маругова мертвым. Его застрелили из арбалета, сказано в публикации.

После побега из ИВС сотрудники второго управления по расследованию особо важных дел главка Следкома по Московской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы, - Прим. "Кавказского узла"). По версии следствия, 6 августа из ИВС отдела МВД России по Истре сбежали пять человек, среди которых – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы адвоката, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Московской области. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты <…>, проводятся осмотры и допросы", – сказано в сообщении ведомства.

По одной из версий, заключенным могли помочь совершить побег сотрудники полиции, передал сегодня на своем сайте телеканал "Дождь" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут", – сказал он.

По данным ТАСС, следователи допрашивают дежурных ИВС, пока никто не задержан. "Сейчас дежурных ИВС допрашивают следователи. Полицейские заявляют, что не заметили побег заключенных, несмотря на шум, а обнаружили их пропажу утром во время обхода. Пока никто из дежурных не задержан", – привело агентство слова источника в правоохранительных органах.

Сбежавших заключенных ищут в Подмосковье, Москве, а также в соседних регионах, добавил он.