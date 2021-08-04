Тайник со стрелковым оружием, гранатометом и боеприпасами найденный в Волгоградской области 03.08.21. Фото: УФСБ России по Волгоградской области

04 августа 2021, 08:14

Схрон с оружием обнаружен в Волгоградской области

Тайник со стрелковым оружием, гранатометом и боеприпасами найден в Волгоградской области, сообщило региональное управление ФСБ.

Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник со стрелковым оружием и боеприпасами.

"Силовиками из схрона изъято: три автомата "Калашникова", патроны различного калибра более 800 штук и гранатомет", – привел вечером 3 августа "Интерфакс" сообщение ведомства.

Схрон ранее принадлежал членам группировки, которая прекратила существование. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 ("Нелегальный оборот взрывчатки и оружия") и по части 1 статьи 222.1 УК РФ (сбыт оружия и взрывчатых веществ"), сказано в публикации.

Часть 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" предусматривает до трех лет лишения свободы. Часть 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2013 года в соседнем с Волгоградской областью Ставропольском крае был обнаружен схрон с боеприпасами и топографическими картами.

Примечание:

"НАК отчитался о предотвращении на Северном Кавказе 15 терактов", "Силовики связали тайник с боеприпасами и табасаранских боевиков", "Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале".

Автор: "Кавказский узел"

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