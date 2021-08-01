Zivert, Фото: Firstmusic, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82788377

01 августа 2021, 04:32

Организаторы концерта Zivert в Краснодаре оштрафованы

Суд в Краснодаре оштрафовал спортивный комплекс "Баскет-холл" и компанию "Стерео город" за организацию концерта певицы Zivert, во время которого, по данным Роспотребнадзора, не соблюдались введенные в связи с коронавирусом ограничения.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в крае до 1 октября. В регионе продолжает действовать масочный режим, и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

Прикубанский суд Краснодара оштрафовал на 400 тысяч рублей руководство "Баскет-холла" и компанию "Стерео Город" за прошедший 7 июля концерт певицы Zivert, сообщают 31 июля "Краснодарские известия".

"Баскет-холл" и "Стерео город" оштрафовали по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения заболевания), каждый из них должен выплатить по 200 тысяч рублей.

Концерт Zivert не был согласован с администрацией Краснодарского края и региональным отделением Роспотребнадзора, на нем не соблюдались введенные в связи с коронавирусом ограничения, в частности зрители были без масок, находились друг от друга не на социальной дистанции. Кроме того, было превышено допустимое количество зрителей в концертном зале, то есть он был загружен более чем на 50%, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

9 июля директор "Баскет-холла" написал заявление об увольнении. Об этом сообщил на заседании регионального штаба губернатор Вениамин Кондратьев. "Мы выделяем миллиарды на борьбу с пандемией, а нам взяли и устроили очаг", - приводят его слова "Юга.ру".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Автор: "Кавказский узел"

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