28 июля 2021, 07:00

Три туриста эвакуированы из Чегемского ущелья

Спасатели перевезли из Чегемского ущелья в нальчикскую больницу трех туристов, попросивших о помощи на леднике Шаурту.

Из сообщения спасателей следует, что поисково-спасательная операция была проведена 22 июля.

Три туриста пострадали на леднике Шаурту в Чегемском ущелье и запросили помощь, после чего к ним выдвинулась группа спасателей, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России. При этом в информации не уточняется в результате чего пострадали туристы и не указано, какие они получили ранения. Также не указано состояние их здоровья.

Спасательная операция проводилась ночью, следует из сообщения. "К рассвету спасатели дошли до нижних ночевок. "Нам повезло и погода позволила на вертолете эвакуировать всех пострадавших в [Республиканскую клиническую больницу в Нальчике]", – сказано в информации. К публикации также прикреплен ролик, на кадрах которого показана поднимающаяся в гору группа спасателей. Действие происходит в темное время суток.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля стало известно об эвакуации троих туристов из Черекского ущелья в Кабардино-Балкарии, которые пострадали в результате камнепада.

Примечание:

"Полиция нашла в Кабардино-Балкарии пропавшего туриста из Москвы", "Дорога к трем районам Дагестана закрыта после камнепада", "Дорога у поселка Домбай перекрыта после камнепада".

Автор: "Кавказский узел"

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