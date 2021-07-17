Львица нанесла травмы ребенку на кубанской базе отдыха

17 июля 2021, 19:07

Девочка госпитализирована после попытки сфотографировать львицу на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края. Животное содержалось на базе незаконно, заявила прокуратура.

Инцидент произошел в селе Марьино вечером 16 июля. 13-летняя девочка находилась там с родственниками на базе и подошла к вольеру, в котором содержался лев. Когда подросток протянул руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное, лев ударил лапой по руке девочки, травмировав ей кисть. Пострадавшая госпитализирована. По данным следствия, ее жизнь вне опасности.

Следствие проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение о том, возбуждать ли уголовное дело. В частности, проверяется, насколько законно на базе отдыха содержался лев, и соблюдались ли при этом нормы безопасности, сообщило сегодня на своем сайте управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

О проведении проверки отчиталось и краевое управление МВД. "Ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти", - говорится в сообщении ведомства. Девочка госпитализирована в хирургическое отделение больницы Армавира. По данным полиции, в Марьино содержалась львица, а не лев. В региональной прокуратуре сообщили, что животное содержалось на базе незаконно, документы на него предоставлены не были, передал сегодня "Интерфакс".