Спасатели эвакуировали подростка. Скриншот https://www.instagram.com/p/CRYkDntsjJt/

16 июля 2021, 19:00

Спасатели эвакуировали травмированного в горах Сочи подростка

16-летний сочинец сломал ногу при восхождении на гору Сахарная. После трехдневных поисков спасатели обнаружили его с воздуха и транспортировали на вертолете.

Как писал "Кавказский узел", 16-летний житель Сочи и его ровесник из Нижегородской области 13 июля отправились в однодневный поход на гору Сахарная и не вернулись домой. В поисках принимали участие 80 человек. Сегодня турист из Нижнего Новгорода вышел навстречу поисковой группе, второй подросток из-за травмы ноги остался ждать помощи.

В ходе поисков с воздуха спасатели обнаружили в верховьях реки Ушхо 16-летнего туриста, сообщил сегодня Южный региональный поисково-спасательный отряд. "С применением бортовой лебедки и спасательной косынки туриста подняли на борт вертолета, где оказали доврачебную помощь – поставили капельницу с обезболивающими препаратами.

На спасательной базе сотрудники МЧС передали пострадавшего врачам. По предварительному диагнозу, 16-летний турист получил перелом левого коленного сустава, травму бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенок передан сотрудникам скорой помощи", – говорится в сообщении на странице отряда в Instagram.

По словам подростка, он поскользнулся на тропе, при падении ударился головой, позже почувствовал сильную боль в левой ноге. "Увидев неподалеку реку, решил опустить травмированную конечность в холодную воду. Именно это и помогло остановить внутреннее кровотечение", – подчеркнули спасатели.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали туриста из горного района Адыгеи", "Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста", "Полиция нашла в Кабардино-Балкарии пропавшего туриста из Москвы".

Автор: "Кавказский узел"

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