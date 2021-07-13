Двое пострадавших при взрыве в Геленджике находятся в тяжелом состоянии

13 июля 2021, 15:58

Двое из пяти госпитализированных после взрыва в Геленджике находятся в тяжелом состоянии, для оказания им помощи направлены врачи из Краснодара. Из гостиницы, где произошел взрыв, эвакуировано 50 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике произошел взрыв газа. Погиб молодой человек, находившийся на улице. Еще пять человек, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы. В здании взрыв разрушил перекрытие первого этажа, власти занялись расселением постояльцев гостиницы.

Из пяти госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных, включая подростка, врачи расценили как средней степени тяжести, сообщила на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

В Геленджик направлены врачи двух краснодарских больниц, которые помогут коллегам в лечении пострадавших, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. "По поручению губернатора в Геленджик направлены специалисты из краевой клинической больницы №1 и из ожогового центра. Они будут доставлены на место санавиацией", - процитировал представителя ведомства "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, отчиталось на своем сайте управление Следкома по Краснодарскому краю. В публикации не приводятся никакие версии относительно причин инцидента. Однако источник в экстренных службах указал, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования или неосторожного обращения с ним. "Данная версия является приоритетной. При этом рассматриваются и другие варианты", - привел слова источника ТАСС.

Из гостиницы были эвакуированы 50 человек, со ссылкой на МЧС России передало РИА "Новости".

На видео, опубликованном в YouTube-канале Юры Азаровского, рядом с гостиницей, на фасаде которой видны следы разрушения, полыхает перевернутый на бок легковой автомобиль. В кадр попали еще два легковых автомобиля, один из которых сильно искорежен, а другой завален фрагментами гостиничного фасада. В конце видео полицейские несут человека с ожогами на ногах.