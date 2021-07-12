Дагестанские сельчане потребовали у властей помощи в строительстве спортзала

12 июля 2021, 10:17

В селе Верхнее Казанище за 30 лет не было построено ни одного социального объекта, и жители начали строительство спортзала своими силами, указали авторы видеообращения к администрации Буйнакского района, потребовав помочь достроить спортзал. Некоторые пользователи Instagram скептически оценили требования активистов.

Видеообращение жителей села Нижнее Казанище опубликовано поздно вечером 11 июля в Instagram-паблике "Голос Дагестана", на который подписан миллион пользователей. "Обращение жителей Верхнего Казанища Буйнакского района к властям!" – говорится в аннотации к видео.

На кадрах видны полтора десятка мужчин разного возраста, стоящие на фоне недостроенного одноэтажного здания. Еще один мужчина стоит ближе к объективу камеры и обращается к властям от имени собравшегося "актива села Верхнее Казанище по вопросу затянувшейся стройки спортивного зала".

"На протяжении уже 30 лет в нашем селе не построено ни одного социального объекта. В 2016 году силами жителей села была начата вот эта стройка. Но, к сожалению, силами народа эту стройку продолжать не представляется возможным. Ни районные власти, ни республиканские специализированные ведомства не проявили к нашей стройке никакого интереса. Поэтому сегодня мы уже требуем, чтобы и глава администрации, и замы его проявили активное участие в завершении нашего строительства. [...] Сегодня мы хотели бы с участием актива, с участием чиновников районного уровня обсудить пути выхода из сложившейся ситуации. Мы не хотим, чтобы наш объект превратился в долгострой", - говорит на видео мужчина, пригрозив в случае бездействия властей провести акции протеста, в том числе в Махачкале.

К 10.15 мск публикация набрала 74,3 тысячи просмотров, под ней размещен 143 комментария. Авторы многих из них выразили поддержку сельским активистам. "Молодцы, ни шагу назад. Всем бы так", - написал, в частности, abdylhalik__magomedovih. "Молодцы, только так будет результат", - согласился murtazaliev.008.

"Все наладится. Рано или поздно будет спортзал. Главное, чтоб еще на 30 лет не затянули", - написал makhach_datsievich. "Газуйте, правильно делаете", - подбодрил сельчан alialiev5121.

При этом авторы многих комментариев скептически отозвались об инициативе жителей села. "Хорошее дело спортзал, инициатива села - так доведите до конца. Но требовать и бастовать, кричать, чтобы власти это сделали - это лишнее", - указал, в частности, daf_95dalnoboi.

"А чё, так можно было, что ли?" – иронически написал rasul_babaev_1992. "Десять лет назад начали строить этот спортзал на частные деньги, на частных участках. Без документов, без проекта, без денег. Потом захлебнулись, и когда бензин кончился, теперь митинги устраивают и администрацию вспомнили", - упрекнул активистов mmarat28.

"Лучше молчали бы, минстрой увидит - сносить придёт этот как попало построенный самострой", - предположил kalor1t.

Администрация Буйнакского района, по состоянию на 10.15 мск, не приняла участия в обсуждении и не прокомментировала видеообращение сельчан на своей странице в Instagram.