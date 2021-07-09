Трещины на стене детского сада № 7 в Малгобеке. Скриншот сообщения "Фортанга" https://www.instagram.com/p/COM7IwpMoUZ/

09 июля 2021, 08:25

Детсад в Малгобеке закрыт из-за угрозы обрушения

После жалоб родителей прокуратура добилась закрытия детского сада № 7 в Малгобеке, согласившись, что от обрушения здания могут пострадать дети. Дошкольники распределены по другим городским детсадам, сообщили в Минобрнауки.

Прокуратура Малгобека с участием специалистов Роспотребнадзора и МЧС провела проверку по коллективному обращению родителей воспитанников госучреждения "Детский сад № 7 "Сказка", которые пожаловались на небезопасные условия воспитания в детсаду, сообщила пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

"В ходе проверки установлены многочисленные нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе нарушения, допускающие вероятность обрушения отдельных элементов здания детского сада и возникновения пожара в дошкольном учреждении, в связи с чем нахождение людей в нем представляет реальную угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении, размещенном вечером 8 июля на сайте ведомства.

Малгобекский горсуд удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала закрыть детский сад "до полного устранения" нарушений. "Исполнение решения суда находится на контроле в Малгобекской городской прокуратуре", - отмечается в публикации.

Оценка состояния здания позволила сделать вывод, что его можно отремонтировать, сообщил сотрудник пресс-службы республиканского Минобрнауки.

"Министерством строительства и ЖКХ Ингушетии проводится процедура по оценке стоимости ремонтно-восстановительных работ. Правительство республики планирует выделить необходимые денежные средства на устранение выявленных нарушений. Дети распределены по другим детсадам Малгобека", - привел вечером 8 июля его слова "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Прокуратура указала мэру Дагогней на недопустимость соседства детсада с кирпичным заводом", "Детсад в Алагире закрыт после массового отравления", "Семь человек эвакуированы из подтопленного детсада в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 июля 2021, 10:03

09 июля 2021, 09:23

09 июля 2021, 07:27

09 июля 2021, 06:30

09 июля 2021, 05:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи