Детсад в Малгобеке закрыт из-за угрозы обрушения

09 июля 2021, 08:25

После жалоб родителей прокуратура добилась закрытия детского сада № 7 в Малгобеке, согласившись, что от обрушения здания могут пострадать дети. Дошкольники распределены по другим городским детсадам, сообщили в Минобрнауки.

Прокуратура Малгобека с участием специалистов Роспотребнадзора и МЧС провела проверку по коллективному обращению родителей воспитанников госучреждения "Детский сад № 7 "Сказка", которые пожаловались на небезопасные условия воспитания в детсаду, сообщила пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

"В ходе проверки установлены многочисленные нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе нарушения, допускающие вероятность обрушения отдельных элементов здания детского сада и возникновения пожара в дошкольном учреждении, в связи с чем нахождение людей в нем представляет реальную угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении, размещенном вечером 8 июля на сайте ведомства.

Малгобекский горсуд удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала закрыть детский сад "до полного устранения" нарушений. "Исполнение решения суда находится на контроле в Малгобекской городской прокуратуре", - отмечается в публикации.

Оценка состояния здания позволила сделать вывод, что его можно отремонтировать, сообщил сотрудник пресс-службы республиканского Минобрнауки.

"Министерством строительства и ЖКХ Ингушетии проводится процедура по оценке стоимости ремонтно-восстановительных работ. Правительство республики планирует выделить необходимые денежные средства на устранение выявленных нарушений. Дети распределены по другим детсадам Малгобека", - привел вечером 8 июля его слова "Интерфакс-Юг".