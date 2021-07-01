Конфликт из-за дороги привел к закрытию завода на Ставрополье

01 июля 2021, 08:48

Бывшая супруга экс-главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева приватизировала и заблокировала подъездную дорогу к заводу по розливу минеральной воды на Ставрополье, после чего чего предприятие понесло убытки и объявило о своем закрытии, следует из публикации BFM.ru.

Завод по розливу воды "Новотерская целебная" объявил, что с июля закрывается несмотря на то, что бизнес является прибыльным – причина в проблеме с единственным подъездным путем к предприятию. Дорога была приватизирована, ее владелицей является бывшая жена экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Автомобили предприятия по этому пути не пропускаются, говорится в материале BFM.ru "1 июля в Ставропольском крае закрывается завод по производству минеральной воды "Новотерская целебная", размещенном на сайте онлайн-издания 30 июня.

Сообщение о вынужденном закрытии завода "Новотерская" было опубликовано 29 июня на странице компании в соцсети "ВКонакте". "Вынуждены сообщить, что деятельность нашего завода по розливу минеральной и питьевой воды торговой марки "Новотерская" приостанавливается с 1 июля 2021 года. Причиной прекращения работы стало длительное ограничение проезда грузового транспорта по улице Бештаугорской собственником автодороги Кайшевой Н.Р." – сказано в частности в сообщении.

Предприятие "Новотерская целебная" входит в АО "Кавминводы", выручка которого за прошлый год составила более миллиарда рублей, а чистая прибыль – почти 332 миллиона. Компания отчисляет около 300 миллионов рублей налогов, обеспечивает работой около 250 сотрудников. Завод начал работу со второй половины 90-х прошлого века, а о вынужденном закрытии объявил после конфликта из-за дороги. Подъездной путь проходит через территорию санатория, который принадлежит Нурет Кайшевой, бывшей супруге экс-председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Она во второй половине 2010-х ее приватизировала. С тех пор стороны спорят о статусе дороги, в том числе и в судебном порядке, сказано в публикации.

Собственники дороги обращались к руководству предприятия с предложением, чтоб те взяли ее под свое управление, однако ответа получено не было, заявил Владимир Кайшев. "Мы за то, чтобы завод работал, чтобы люди работали. Мы, производственники сами, мы готовы, но весь вопрос в том, что дорога принадлежит нам. Они по этой дороге ездят — не хотят ее ремонтировать. Вся ответственность за дорогу лежит на собственнике. Мы много раз предлагали им: мы вам отдаем дорогу, ремонтируйте – с меня снимите проблему, связанную с безопасностью. Я буду отвечать, если что-то случится. Но на сегодняшний день они не проявляют никакого интереса, их владельцы, акционеры вообще находятся за границей, на связь не выходят. Они все делегировали, даже не полномочия, а просто все свалили на директора, который ничего не решает, ничего не может решать. Поэтому ситуация зашла в тупиковое состояние", – приведены в публикации слова Кайшева.

Предприятие не было против того, чтобы взять дорогу под свое управление, однако, этому помешала ее приватизация, рассказал гендиректор компании "Кавминводы" Василий Евграфьев. "Этой дорогой пользовалось несколько хозяйств и пользуется на сегодняшний день. Эта дорога имела все признаки дороги общего пользования. Мало того, в 1999 году ей было присвоено наименование, был городской маршрут. В 2008 году нашим предприятием за счет собственных средств, она еще тогда была в государственной собственности, был сделан капитальный ремонт этой дороги. В 2017 году мы в бюджете тоже запланировали сделать ямочный ремонт, сверху еще асфальтобетоном положить, но тут появилось письмо, и мы узнали, что эта дорога в собственности", – привело BFM.ru слова Евграфьева.

Владельцы дороги предлагали заводу выкупить ее или взять в аренду. Но "Кавминводы" не нашил поддержки у прочих предприятий, которые ею пользуются. В итоге администрация санатория, через территорию которого проходит дорога, сначала запретила проезд грузовикам. Производители стали возить упаковки с водой на малотоннажном транспорте. Однако недавно на дороге появился шлагбаум, после чего прекратилось движение и небольших грузовиков. Предприятие остановилось, передало BFM.ru.

Местные власти позволили забрать дорогу в частные руки, а затем попытались ее вернуть в госсобственность, рассказала главный редактор издания "Блокнот Ставрополь" Ирина Бентяева. "Это абсурдно, и хотелось бы верить, конечно, в то, что по заслугам каждое должностное лицо точно получит", – приведены в публикации слова Бентяевой.

По ее словам, когда сотрудники завода попытались записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину на фоне шлагбаума, на место приехали сотрудники ЧОПа и местный единоросс Юрий Зимин. Он назвал происходящее несанкционированным митингом и пообещал, что работники завода, в случае его закрытия, получат работу в аквапарке.

BFM.ru отметило, что руководство "Новотерская целебная" надеется, что компромисс в конфликте с дорогой все же будет найден. Местные власти предлагают построить альтернативный подъезд, но и эта дорога упирается в частные владения тех же собственников. К тому же, если даже удастся договориться о новой дороге, то ее строительство займет много времени. Предприятие по розливу воды закрывается в пик сезона, что для него является критичным. За время простоя "Новотерская целебная" уйдет с полок сетевых ретейлеров и не факт, что потом вернется, сказано в публикации.

Однако самой главной проблемой издание назвало угрозу закрытия скважины из-за длительного простоя завода. Это может привести к его продаже. При этом BFM.ru задалось вопросом о том, кто может стать новым владельцем предприятия.