Руководитель предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрена в махинациях с налогами

28 июня 2021, 22:25

Следователи подозревают гендиректора общества с ограниченной ответственностью в Кабардино-Балкарии в том, что она сокрыла доходы от налоговиков, недоплатив в бюджет более 28 миллионов рублей.

По версии следствия, гендиректор предприятия указал недостоверные данные в налоговых декларациях за 2016-2019 год. Это позволило ей недоплатить НДС и налог на прибыль в бюджет на общую сумму 28 126 177 рублей, утверждают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (по части 1 статьи 199 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года руководители фирмы в Кабардино-Балкарии были заподозрены в сокрытии дохода в 16,3 миллиона рублей от налоговиков.