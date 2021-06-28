28 июня 2021, 22:25

Руководитель предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрена в махинациях с налогами

Следователи подозревают гендиректора общества с ограниченной ответственностью в Кабардино-Балкарии в том, что она сокрыла доходы от налоговиков, недоплатив в бюджет более 28 миллионов рублей.  

По версии следствия, гендиректор предприятия указал недостоверные данные в налоговых декларациях за 2016-2019 год.  Это позволило ей недоплатить НДС и налог на прибыль в бюджет на общую сумму 28 126 177 рублей, утверждают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (по части 1 статьи 199 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года руководители фирмы в Кабардино-Балкарии были заподозрены в сокрытии дохода в 16,3 миллиона рублей от налоговиков.

Примечание:

"Дело главы "Эльбрустуриста" о налогах дошло до суда", "Руководство фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрено в неуплате налогов на 230 миллионов", "Предприниматели Кабардино-Балкарии пожаловались на убытки из-за ограничительных мер".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 июня 2021, 22:22

  • Сторонница Навального в Астрахани пожаловалась на давление силовиков

    Жительница Астрахани Елена Байбекова, оштрафованная сегодня судом за участие в шествии в поддержку Навального, рассказала, что незадолго до суда ее вызывали в центр по противодействию экстремизму. Преследования сторонников Навального говорят о новой волне репрессий, указал представитель партии "Парнас".

28 июня 2021, 21:33

28 июня 2021, 21:21

28 июня 2021, 20:34

28 июня 2021, 20:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи