25 июня 2021, 09:41

Подрядчик обвинен в крупных хищениях при выполнении госконтрактов в Ингушетии

Руководитель строительной фирмы обвиняется в многомиллионных хищениях при выполнении госконтрактов на строительство жилых домов и объектов для Минстроя и МВД Ингушетии.

По данным следствия, в 2015-2016 годах руководитель коммерческой организации заключил с МВД по Ингушетии два государственных контракта на строительство стоквартирного жилого дома для сотрудников ведомства в Магасе, а также зданий для Сунженского отдела. Общая сумма контрактов составила более 900 млн рублей. Подрядчик не выполнил работы и завысил их объем, похитив таким образом 167 млн рублей, перечисленные ведомством в 2017-2019 годах, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Кроме того, как полагают следователи, глава стройфирмы похитил 34 млн рублей из 81 миллиона, полученного по контракту с министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии для строительства многоквартирного дома в Малгобеке в рамках госпрограммы. Минстрою он представил акты приемки выполненных работ с ложными сведениями. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Имущество обвиняемого и его коммерческой организации арестовано. Дело направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном 24 июня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте Следком сообщил о хищениях по госконтрактам в Ингушетии на 263 миллиона.

Примечание:

"Житель Ингушетии получил реальный срок по делу о хищении пенсии", "Ингушский депутат получил условный срок за аферу с жильем для переселенцев", "Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве детсада в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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