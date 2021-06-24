Азербайджан обвинил Армению в обстреле

24 июня 2021, 20:32

Армянские военные сегодня обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Обстрел, по версии азербайджанской стороны, велся с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района. «Подразделения ВС Армении 24 июня с 14:30 подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Потерь и раненых среди состава азербайджанской армии нет, отметило военное ведомство Азербайджана.

Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими вооруженными силами позиций Азербайджана на границе. "Мы опровергает эти заявления. Это очередная дезинформация", - цитирует комментарий представителя Минобороны Армении "РИА Новости".

Новый виток обострения армяно-азербайджанского конфликта произошел в середине мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана заявляют, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении жалуются, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют им обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".