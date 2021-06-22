Сотрудники Мвд Абхазии. Фото http://uos.mvdra.org/#gallery-2

22 июня 2021, 11:08

Пост ДПС "Псоу" в Абхазии закрыт после жалоб автомобилистов

Проверка на посту ДПС "Псоу" по жалобам автомобилистов выявила нарушения норм Дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики полицейских, сообщило МВД Абхазии 21 июня.

"Проверка деятельности данного подразделения была назначена и проведена в связи с поступившими обращениями и жалобами на телефон Доверия службы собственной безопасности МВД", - проинформировало ведомство.

По данным МВД, сотрудники Госавтоинспекции непрофессионально и недобросовестно исполняли свои служебные обязанности, нарушали приказ министра внутренних дел "Об усилении контроля за несением службы" и нормы дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. В отношении полицейских приняты меры дисциплинарных взысканий. Пост ДПС "Псоу" закрыт и подлежит демонтажу, а личный состав расформирован, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Абхазии вечером 21 июня.

"Обеспечение общественного порядка в приграничной зоне КПП "Псоу" по распоряжению министра возложено на личный состав отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району", - сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что "деятельность сотрудников собственной безопасности усиливается в период летнего курортного сезона". Жалобы на неправомерные действия со стороны полицейских принимаются круглосуточно по телефону "горячей линии" +7 (940) 720-22-02, а также онлайн посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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