Сейсмограф. Фото © flickr.com / Matt Katzenberger

18 июня 2021, 10:02

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Грузии

Подземный толчок зафиксирован в грузинском селе, информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Грузии сегодня утром, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Эпицентр сейсмособытия находился в 24 километрах от города Дманиси (Квемо Картли) в селе Самеба, пишет со ссылкой на центр мониторинга "Sputnik-Грузия".

В селе Самеба, согласно данным Национального статистического управления Грузии на 2014 год, проживают 693 человека.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 6 июня неподалеку от границы Грузии с Арменией в течение двух часов были зафиксированы три землетрясения магнитудой около 3. Сообщений о жертвах и разрушениях, вызванных подземными толчками, тогда также не поступало.

Примечание:

"Сельская школа закрыта после землетрясения в Дагестане", "Шестое за декабрь землетрясение произошло в Чечне", "Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края".

Автор: "Кавказский узел"

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