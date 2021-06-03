Прокуратура заинтересовалась смертью школьницы в волгоградском детском лагере

03 июня 2021, 11:58

16-летняя школьница, несмотря на усилия врачей, умерла в детском лагере "Орленок" в Волгограде. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел вечером 2 июня. Школьница вместе с подружками из отряда находилась в одной из комнат детского лагеря. В какой-то момент она потеряла сознание и больше не приходила в себя, сообщили в областном комитете здравоохранения.

"На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орленок", также приехала бригада скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия (продолжались 25 минут) не привели ребенка в чувства - медики, до конца боровшиеся за жизнь девочки, зафиксировали остановку сердца", - цитирует источник в комитете "Интерфакс".

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью девочки. "На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении, опубликованном 2 июня на сайте ведомства.