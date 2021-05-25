25 мая 2021, 11:49
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Грузии
Подземные толчки ощущались в столице Грузии, несмотря на то, что эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от нее.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 32 километрах севернее от районного центра Тианети и в 80,2 километра от Тбилиси, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 10.27 по местному времени (09.27 мск). Эпицентр находился на глубине 24 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало, пишет со ссылкой на центр сейсмического мониторинга "Sputnik-Грузия".
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в апреле жители Тбилиси ощутили землетрясение магнитудой 4,5, эпицентр которого располагался неподалеку от Анаклии и Зугдиди.
"Сельская школа закрыта после землетрясения в Дагестане", "Шестое за декабрь землетрясение произошло в Чечне", "Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края".
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