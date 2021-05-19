Правозащитники раскритиковали патриархию за позицию по конфликту в Дманиси

19 мая 2021, 01:28

Дманиси - регион с неблагоприятным этническим балансом, а конфликт между сванами и азербайджанцами подогревался внешними силами, заявил представитель Грузинской патриархии Андрий Джагмаидзе, участвовавший в переговорах сторон конфликта в Дманиси. Это вызвало критику со стороны правозащитников, которые призвали патриархию не разжигать межнациональную ненависть в обществе.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 мая в Дманиси (регион Квемо Картли) произошла массовая драка между местными этническими азербайджанцами и переселенцами из Сванетии, в которой приняли участие около 30 человек. 17 мая беспорядки возобновились и обернулись столкновениями с силовиками. Причиной обострения межэтнической конфронтации в Дманиси стали экономические проблемы, считают аналитики. 17 мая местные жители заявили, что причины конфликта устранены и вероятности его продолжения нет, однако в городе продолжили дежурство усиленные наряды полиции.

В беспорядках в Дманиси участвовали люди, вооруженные камнями и дубинками. Массовая драка обернулась 17 мая столкновениями с полицейскими. Мэр Дманиси Георгий Татуашвили утверждает, что конфликт не является межнациональным. Полиция в тот же день заблокировала въезд и выезд из города, но родственники горожан из других населенных пунктов прорвали кордон.

Конфликтующие в Дманиси стороны примирились, однако министерство внутренних дел Грузии во избежание возможного продолжения конфликта приняло решение оставить в райцентре усиленный состав полиции, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.

"Мы стараемся сделать максимум для прекращения этого конфликта. Накануне некоторые люди приехали в Дманиси из разных городов страны, были из Тбилиси и Рустави. В результате ситуация стала напряженной, произошли столкновения", - сказал Гомелаури в эфире телекомпании "Имеди" 18 мая.

По его информации, в результате столкновений нет пострадавших с тяжелыми ранениями, люди получили легкие ранения. Нет и задержанных, но глава ведомства не исключил, что в будущем она появятся, так как пока правоохранительные органы ведут следствие и опрашивают людей.

Гомелаури указал, что факт нападения на журналистов будет выделен в отдельное делопроизводство, по нему уже начато следствие.

Во время прорыва кордона полиции 17 мая в драке пострадали журналисты Первого канала Грузии и телеканала "Мтавари архи".

Глава МВД раскритиковал некоторые грузинские телекомпании за то, что те педалировали тему межэтнического конфликта. "Ряд телекомпаний освещали конфликт так, что происходит трагедия, убивают этнических азербайджанцев. Или наоборот, этнические азербайджанцы убивают грузин. Так не должно происходить, мы все - грузины, азербайджанцы - братья. Нельзя преподносить этот конфликт так, будто рушится страна", - сказал он.

Накануне с ситуацией в Дманиси на месте ознакомились и представители Грузинской патриархии. По словам главы отдела по связям с общественность Патриархии, протоиерея Андрия Джагмаидзе, на месте выяснилось, что несмотря на напряженную ситуацию, обе стороны конфликта высказывают готовность жить мирно. Также Дманиси посетили представители муфтията, которые провели совместную встречу с представителями конфликтующих сторон и договорились о его прекращении.

"Это люди, которым жить вместе. Поэтому инцидент, произошедший на бытовой почве, должен прекратиться", - сказал Джагмаидзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

При этом у себя на странице в соцсети Facebook Джагмаидзе написал, что противостояние поощрялось внешними силами. "Инцидент в Дманиси был действительно вызван внешними силами, которые планировали перевести его в межэтнический конфликт", - написал, в частности, он и охарактеризовал Дманиси как "регион с неблагоприятным этническим балансом".

При этом, по словам Джагмаидзе, называть проживающих в Дманиси "грузин термином "эко-мигранты" - это умышленное оскорбление этих людей". Он также добавил, что с этим в частности связано агрессивное поведение местных жителей в отношении журналистов.

На заявление Джагмаидзе отреагировали грузинские неправительственные организации "Институт толерантности и разнообразия" (TDI), в частности, обратил внимание на то, как назвал протоиерей Дманиси. TDI считает, что такое описание "является оскорбительным, усиливает этническую и религиозную нетерпимость, разжигает ненависть и порождает насилие".

По мнению правозащитников, Джагмаидзе также пытается оправдать насилие в отношении журналистов. Они призвали Патриархат осудить "язык вражды" Джагмаидзе и "прекратить разжигать ненависть в обществе".

Высказывание протоиерей по поводу "неблагоприятного этнического баланса" также вызвало критику. "Являются ли этнические меньшинства неблагополучными людьми и гражданами? Как может так заявлять официальный представитель Патриархии? Роль местных епархий в культивировании радикального этно-национализма среди наших граждан огромна", - написала на своей странице в Facebook профессор университета Ильи Тамта Микеладзе.

Исполнительный директор Фонда гражданской интеграции CIF Civic Integration Foundation Заур Халилов был очень осторожен в своих оценках. Однако в прямом эфире "Формулы" он напомнил, что мусульманской общине Грузии не позволили отменить "комендантский час", введенный в связи с пандемией коронавируса, на время Рамадана, тогда как для футбольных болельщиков он был отменен.

На инцидент с журналистами обратила внимание Коалиция по защите интересов СМИ. Она потребовала от МВД провести расследование. «Члены Коалиции по защите интересов СМИ призывают министерство внутренних дел расследовать инцидент и позволить журналистам свободно освещать происходящие в Дманиси процессы», - говорится в заявлении организации.

Офис государственного министра по примирению и гражданскому равенству также опубликовал заявление по поводу конфликта в Дманиси. В нем говорится, что конфликт на бытовой почве перерос в крупное противостояние, но говорить про его межэтнический характер недопустимо.

"Недопустимо давать определенные оценки, сделанные разными людьми в течение дня, которые, намеренно или непреднамеренно, могут служить попыткой представить инцидент в этническом контексте [...] Выражаем уверенность в том, что каждый гражданин нашей страны, независимо от этнической принадлежности, полностью разделяет ответственность государства за обеспечение стабильной, мирной и равной обстановки", - говорится в заявлении.

Представительница азербайджанской общины сообщила корреспонденту "Кавказского узла" на правах анонимности, что жители Дманиси азербайджанского происхождения в эти дни отказываются от общения с журналистами из-за страха. Они, по ее словам, опасаются нагнетания ситуации.

"В Дманиси в некоторых домах повреждены ворота дома, сломаны стекла, повреждены автомобили. Люди до сих пор взволнованы и пока не думают о материальной помощи для ремонта. К тому же материальную помощь никто не предлагал, может об этом скажут позднее", - сказала она.

По словам местного жителя, этнического грузина Амирана Нарсадзе, между сторонами была достигнута договоренность, на встрече 17 мая была достигнута договоренность, приемлемая для обеих сторон. В эфире телеканала "Формула" он поделился надеждой, что договоренность положит конец конфликту между сторонами.

Он также отметил, что в переговорах участвовали представители тех граждан, которые имеют отношение к началу конфликта.