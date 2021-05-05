Ивери Мелашвили и журналисты подверглись нападению в Удабно

05 мая 2021, 05:30

Съемочная группа "Мтавари архи" и картограф Ивери Мелашвили, который был обвинен в подготовке передачи грузинской земли Азербайджану во время демаркации границы, подверглись нападению группы местных жителей и духовных лиц в селе Удабно близ монастыря "Давид Гареджи" в Кахетии.

Как писал "Кавказский узел", два принимавших участие в делимитации границ грузинских эксперта Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева были задержаны из-за использования карт неверного масштаба при определении границы с Азербайджаном. 8 октября 2020 года решением суда эксперты были арестованы на два месяца, 1 декабря Тбилисский городской суд продлил срок ареста. 21 января Генпрокуратура Грузии объявила о передаче дела в суд, отметив, что картографы совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников". Картографы Мелашвили и Ильичева по решению Тбилисского городского суда выпущены 28 января под залог в размере 20 тысяч лари (около 6060 долларов США) с каждого. Мелашвили назвал уголовное дело абсурдным и политически мотивированным.

В феврале 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном части монастырского комплекса "Давид Гареджи". Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы.

Журналист Миша Сесиашвили в эфире "Мтавари Архи" рассказал 4 мая о нападении на съемочную группу телеканала и картографа Ивери Мелашвили возле монастырского комплекса "Давид Гареджи".

"Во время работы над репортажем в "Давид Гареджи" наш журналист Нинуца Кекелия и оператор подверглись физическому насилию со стороны священнослужителей. Также произошла словесная конфронтация с картографом Ивери Мелашвили, который находился в "Давид Гареджи" с нашей съемочной группой. На месте была пограничная полиция, которая ничего не сделала. Съемочная группа "Мтавари архи" вызвала на месте патрульную полицию, после чего священнослужители покинули место", - рассказал Сесиашвили.

По его словам, местные жители устроили еще одну провокацию на дороге, когда съемочная группа и Мелашвили покидали территорию "Давид Гареджи".

По данным МВД, по факту нападения начато расследование по статье 126 Уголовного кодекса. По мнению журналистов, нападение связано в первую очередь с визитом Ивери Мелашвили.

Сам Ивери Мелашвили в ходе инцидента не пострадал, однако оператор "Мтавари архи" был избит, кроме того, повреждена видеокамера. "Я думаю, что эти люди, жители села, просто введены в заблуждение. Возможно, кто-то из них был провокатором, но это простые люди, и кто-то внушил им, что Мелашвили является предателем, что он что-то продал и передал, хотя на самом деле ничего такого не произошло", - цитируют Мелашвили "Новости-Грузия".

В апреле 2019 года обострился грузино-азербайджанский пограничный спор после того, как пограничники Азербайджана перекрыли монахам, паломникам и туристам дорогу к монастырю Удабно. В мае протесты грузинской стороны вызвало строительство дороги на спорном участке. В июле у монастырского комплекса "Давид Гареджи" произошел конфликт между азербайджанскими пограничниками и грузинскими активистами. 6 октября Азербайджан открыл в районе монастыря новую заставу. В октябре 2019 года грузинская церковь заявила о праве собственности на монастыри Удабно и Чичхитури комплекса "Давид Гареджи".