Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане

04 мая 2021, 16:17

Более 150 человек ведут поиски пропавшего 2 мая девятилетнего мальчика в Кизлярском районе Дагестана. В поисках принимают участие правоохранители, волонтеры и представители отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани и Москвы, однако добровольцев не хватает.

2 мая около в 17.00 мск в поселке Шаумян Кизлярского района ушел гулять и не вернулся ребенок 2012 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Дагестана. В поисках ребенка задействовано 50 сотрудников МВД и более ста местных жителей, отметили спасатели.

Информация о пропаже ребенка 3 мая поступила в отряд "ЛизаАлерт", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

"На место выехали добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского края, был развернут оперативный штаб по поиску ребенка. К поискам подключились местные жители, поисковики со всего Дагестана, а также операторы беспилотников из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарии, вылетели добровольцы из Москвы с оборудованием", - сообщил представитель ОНФ.

Добровольцев на данный момент не хватает, заявил представитель ОНФ. По его словам, желающие могут подъехать в штаб, расположенный в поселке Шаумян в здании школы. "Также добровольцам не хватает скотча, бумаги А4, фонарей и аккумуляторов, а также воды в бутылках емкостью 0,5 л, средств индивидуальной защиты - масок и перчаток", - отметил он.

Пропавший мальчик был одет в чёрную футболку, светлые бриджи и кроссовки, говорится в Instagram-аккаунте МВД Дагестана. Ведомство просит всех, кто имеет какую-либо информацию об исчезновении ребенка, сообщить по телефону дежурной части: 8-964-050-14-14.

Волонтеры и спасатели проводят проверку заброшенных зданий, дворов, ям, обходят ближайшие населенные пункты и поля, проверяют прибрежные территории рек и водоемов, говорится в сообщении в сообществе "ЛизаАлерт. Дагестан" в соцсети "ВКонтакте".

На сайте и в Instаgram-аккаунте МЧС Дагестана на 16.15 мск нет информации о пропаже и поисках ребенка.