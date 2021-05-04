Поиски пропавшего мальчика в Дагестане. Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎

04 мая 2021, 16:17

Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане

Более 150 человек ведут поиски пропавшего 2 мая девятилетнего мальчика в Кизлярском районе Дагестана. В поисках принимают участие правоохранители, волонтеры и представители отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани и Москвы, однако добровольцев не хватает. 

2 мая около в 17.00 мск в поселке Шаумян Кизлярского района ушел гулять и не вернулся ребенок 2012 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Дагестана. В поисках ребенка задействовано 50 сотрудников МВД и более ста местных жителей, отметили спасатели.

Информация о пропаже ребенка 3 мая поступила в отряд "ЛизаАлерт", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

"На место выехали добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского края, был развернут оперативный штаб по поиску ребенка. К поискам подключились местные жители, поисковики со всего Дагестана, а также операторы беспилотников из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарии, вылетели добровольцы из Москвы с оборудованием", - сообщил представитель ОНФ.

Добровольцев на данный момент не хватает, заявил представитель ОНФ. По его словам, желающие могут подъехать в штаб, расположенный в поселке Шаумян в здании школы. "Также добровольцам не хватает скотча, бумаги А4, фонарей и аккумуляторов, а также воды в бутылках емкостью 0,5 л, средств индивидуальной защиты - масок и перчаток", - отметил он.

Пропавший мальчик был одет в чёрную футболку, светлые бриджи и кроссовки, говорится в Instagram-аккаунте МВД Дагестана. Ведомство просит всех, кто имеет какую-либо информацию об исчезновении ребенка, сообщить по телефону дежурной части: 8-964-050-14-14.

Волонтеры и спасатели проводят проверку заброшенных зданий, дворов, ям, обходят ближайшие населенные пункты и поля, проверяют прибрежные территории рек и водоемов, говорится в сообщении в сообществе "ЛизаАлерт. Дагестан" в соцсети "ВКонтакте".

На сайте и в Instаgram-аккаунте МЧС Дагестана на 16.15 мск нет информации о пропаже и поисках ребенка.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 июля 2018 года в Каспийске вышла в магазин не вернулась домой восьмилетняя девочка. Активные поиски с участием силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 9 сентября того же года в Каспийске был обнаружен мешок с останками ребенка. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей восьмилетней девочке.
Примечание:

"Источники сообщили о задержаниях по делу о пропавшей в Каспийске девочки", "Новые подозреваемые появились в деле об убийстве школьницы из Каспийска", "Тело второго утонувшего в Тереке мальчика нашли в Чечне".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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