Пользователи соцсети озвучили неофициальные расценки в чеченских роддомах

04 мая 2021, 04:21

Жительница Грозного пожаловалась в Instagram на поборы в одном из местных роддомов. Пользователи поддержали ее и рассказали о том, как в роддомах республики у них брали деньги за положенные по закону бесплатные услуги.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля жительница Шали пожаловалась на работу районной больницы и обвинила ее сотрудников в некомпетентности, плохом отношении и поборах. Пользователи Instagram посочувствовали женщине и поделились своими негативными впечатлениями от посещения чеченских медучреждений.

Жительница Грозного сообщила 3 мая о том, что в одном из местных роддомов для того, чтобы положили в больницу, берут деньги. Ее сообщение опубликовано в Instagram-паблике revizorro095. При этом в сообщении грозненка обратилась в Минздрав республики.

"При выписке вообще кошмар. Сказали, сделают УЗИ, которое я у них делаю уже два раза. На третий раз, когда попросили сделать УЗИ, ответила, нет денег. На что врач мне отвечает: "Так и будешь здесь лежать". Мало того, что они обращают внимание на пациентов, только если этот пациент родственник или их попросили знакомые посмотреть за пациентом. А на остальных они внимание не обращают, так еще и грубят", - пожаловалась жительница Грозного.

На сообщение отреагировал Минздрав Чечни. "Минздрав Чечни начал служебное расследование по данному инциденту, по результатам которого виновные понесут дисциплинарные наказания", - говорится в их ответе, опубликованном в комментариях к публикации, которая набрала 326 лайков и 489 комментариев.

Пользователи рассказали про свой негативный опыт обращения, как в упомянутый роддом Грозного, так и в другие роддома республики.

"И за роды просят. Если у женщины нет возможности оплачивать, не обращают на нее внимания до последнего и выполняют свою работу неохотно. За каждый документ просят деньги, даже при выписке вынуждают давать деньги врачу", - отметила radosti_mamochki.

"У них в одном из отделений работает медсестра, которая просит деньги за то, что заводит истории болезни))) Когда я спросила, на основании чего, если я по направлению, махнула рукой в направлении прайса за платные услуги. Когда я сказала, что не вижу там подобного пункта и пока не уточню, платить не буду, сказала: "Хорошо. Я зайду к тебе в палату". За семь дней, что я там была, так и не зашла", - поделилась воспоминаниями 27.07.2016.8.00.

"Единственное обидно: у нас, если даже платишь, всё равно обращение с пациенткой плохое", - заявила biana9571.

"До медсестры было не докричаться. Если позвали утром, приходили ближе к вечеру, никогда не видела настолько пустых коридоров. Одной девушке, которая лежала с нами, было плохо. На неё не обратили внимания, пока она не позвонила и не подключила связи", - сообщила tarantino.8.

"Действительно, берут 500 рублей за приём. За роды - 7000 рублей. За справку - 100-200 рублей. За выписку врачу тоже надо платить. Я за всё платила, пока врач меня не перевела в другую палату в последнюю ночь перед выпиской", - рассказала marusya_k80.

"Год назад заплатила семь + пять тысяч за эпидуралку. Про платные осмотры ребенка и говорить не стану", - поделилась расценками khava_saytaeva.

"И еще там за бесплатный скрининг-анализ берут 500 рублей, типа за забор крови. А анализ бесплатный", - отметила bersanova_z_95.

Впрочем, некоторые пользователи похвалили врачей упомянутого роддома и других роддомов Чечни. "Несколько лет назад экстренно попала в центральный роддом. В 02.00 ночи где-то. Наслышана была только в негативном свете, и насколько же глубоко было мое удивление, когда вокруг меня такую суету навели, вот реально гладили по голове", - написала inkognitishe.

"Я там лежала [...] Смотрели очень хорошо. Единственное - ночью врача из родильного вызвали, ждали минут 15, но очень хорошо посмотрела, от одного разговора с ней легче стало", - вспоминает kheda_sha.