Спасатели обнаружили погибшую туристку в горах Сванетии

03 мая 2021, 13:35

Грузинские спасатели эвакуировали с гор Сванетии туриста и подняли из ущелья тело его погибшей спутницы, сообщила сегодня Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

На линию "112" поступила информация, что в Местии, на перевале Гули, находился турист, которому нужна была помощь спасателей.

Также в службу чрезвычайных ситуаций поступил звонок из американской компании, которая зафиксировала сигнал SOS и координаты туристов. Подавший сигнал бедствия сообщил, что сопровождавшая его женщина упала с высоты и, предположительно, скончалась, проинформировали сегодня "Новости-Грузия".

На место выехали спасатели на вертолете пограничной полиции и со специальным оснащением. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Местии нашли на перевале туриста и перевезли его на вертолете в безопасное место. Тело женщины было обнаружено в ущелье, спасатели подняли его и вывезли, сообщил портал "Грузия Online" со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года альпинисты из Италии зашли в запретную зону в высокогорной Сванетии и спровоцировали сход лавины, в результате три человека погибли, троих удалось спасти.