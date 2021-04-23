Прокурор запросил реальные сроки обвиняемым в обмане дольщиков в Ростове-на-Дону и Краснодаре

23 апреля 2021, 02:57

Гособвинитель попросил назначить от четырёх до 10 лет колонии (до 12 лет колонии. - Уточнение "Кавказского узла" от 11.10 мск 23.04.2021) обвиняемым по делу о крупном обмане ростовских и краснодарских дольщиков при строительстве трех жилых комплексов. Часть дольщиков жилкомплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону до сих пор не получила ни квартир, ни компенсаций, сообщила координатор объединенной рабочей группы дольщиков Ирина Власова.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая 2019 года в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела о хищении средств ростовских и краснодарских дольщиков при строительстве трех жилых комплексов. Прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому ущерб, причиненный действиями обвиняемых, составил более четырех миллиардов рублей. По мнению юриста Олега Дегтярева, это уголовное дело уникально, в первую очередь, из-за суммы похищенных средств. В мае 2019 года дольщики жилкомплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону рассказали в суде, что вложили деньги в строительство жилья, поверив рекламе. После срыва сроков сдачи домов застройщик неоднократно встречался с покупателями квартир, обещая им достроить здания.

На скамье подсудимых находятся братья Вардан и Давид Исраелян, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Валерий Остапенко, Арсен Хабахов, Татул Григорян, Жанна Тихонова и Сергей Юзбашев. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, Давид Исраелян, Валерий Остапенко и Жанна Тихонова — также в легализации денег, полученных преступным путем. Ещё один обвиняемый, Эдуард Коваленко, был найден мертвым в ростовском СИЗО. Григорян и Юзбашев находятся под домашним арестом, Тихонова — под подпиской о невыезде, остальные содержатся в СИЗО. Вину обвиняемые на предварительном следствии не признали.

В Железнодорожном райсуде Ростова-на-Дону 22 апреля начались прения по делу об обмане дольщиков, передал корреспондент «Кавказского узла». В начале заседания судья Вартан Саркисян удовлетворил заявленное накануне ходатайство обвинения о продлении меры пресечения всем подсудимым, а также о продлении ареста на имущество до 18 августа. Артур Попов и Валерий Остапенко не возражали против продления им ареста, Арсен Хабахов и Вардан Исраелян оставили решение на усмотрение судьи, остальные попросили смягчить меру пресечения на более мягкую.

Перед прениями судья попросил всех подсудимых высказать позицию по предъявленному им обвинению, так как они не сделали этого в начале процесса. Жанна Тихонова сказала, что частично признает вину по статье о мошенничестве, но не признает по статье об отмывании денег. Сергей Юзбашев, Давид Попов, Вардан Исраелян и Давид Исраелян не признали вину в полном объеме, последний назвал уголовное дело «рейдерским захватом» своих компаний. Арсен Хабахов сказал, что признает вину частично, «когда реально был директором компании, но не в части организованной группы». Татул Григорян также признал вину частично, пояснив, что «подписывал договора долевого участия по указанию Вардана Исраеляна, денежных средств не получал, благ не имел, в сговор не вступал». Валерий Остапенко признал, "что дома не были введены в эксплуатацию и люди понесли моральные страдания". Елена Домась и Артур Попов признали вину в полном объеме.

Прокурор Вадим Смирнов повторил версию обвинения, согласно которой Давид Исраелян "не позднее августа 2012 года, находясь в Краснодаре, действуя из корыстных побуждений, решил создать организованную группу для совершения тяжких преступлений - мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) и отмывания денег (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), связанных с хищением денежных средств... участников долевого строительства многоквартирных жилых домов в Краснодаре и Ростове-на-Дону путем обмана".

В организованную группу в разное время были вовлечены остальные подсудимые, а также "неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство", сказал прокурор.

По версии обвинения, Давид Исраелян «привлек... Валерия Остапенко, с которым состоял в дружеских и близких доверительных отношениях, и Вардана Исраеляна, который приходится ему родным братом, а также неустановленных лиц" для хищения денежных средств участников долевого строительства в Краснодаре, зачитал Смирнов.

Гособвинитель также посчитал доказанным, что "не позднее декабря 2013 года, находясь в Ростове-на-Дону, Давид Исраелян... привлек в качестве участников организованной группы Артура Попова, с которым состоял в дружеских и близких доверительных отношениях, Сергея Юзбашева, с которым состоял в дружеских и близких доверительных отношениях, ранее знакомых ему Арсена Хабахова и Жанну Тихонову" для хищения денег дольщиков в Ростове-на-Дону,

Кроме этого, продолжил гособвинитель, "не позднее декабря 2014 года руководителем организованной группы стал Вардан Исраелян, который в декабре 2014 года, находясь в Ростове-на-Дону, действуя в составе организованной группы с Артуром Поповым и Давидом Исраеляном... привлек Татула Григоряна и Елену Домась, с которой состоял в близких доверительных отношениях, ранее знакомого ему Давида Попова, приходящегося сводным братом Артуру Попову" для хищения денег участников долевого строительства многоквартирных домов в Ростове-на-Дону.

"Руководство созданной Исраеляном Давидом организованной группой в период с августа 2012 по декабрь 2014 года как на территории Краснодара, так и на территории Ростова-на Дону, осуществлял сам Давид Исраелян, а в последующем, в период с декабря 2014 по декабрь 2016 года, руководство... осуществлял Вардан Исраелян", указал прокурор. В итоге, как указано в обвинительном заключении, подсудимые причинили дольщикам, которые не получили квартиры в Краснодаре и Ростове-на-Дону "ущерб на четыре миллиарда 127 миллионов 732 тысячи 483 рубля".

Вина подсудимых подтверждена, заявил Смирнов. Он сослался на показания потерпевших. Всего, по словам прокурора, в суде было допрошено 100 человек, которые подтвердили причиненный им ущерб, показания еще 30 были оглашены, а по остальным были оглашены документы об оплате стоимости квартир.

Гособвинитель попросил признать всех подсудимых виновными и назначить Сергею Юзбашеву четыре года лишения свободы, Татулу Григоряну и Жанне Тихоновой — по пять лет лишения свободы, Давиду Попову и Елене Домась по семь лет лишения свободы, Артуру Попову и Арсену Хабахову по семь с половиной лет лишения свободы, Вардану Исраеляну - восемь лет, с учетом предыдущего приговора, Валерию Остапенко — девять лет лишения свободы, а Давиду Исраеляну — 12 лет лишения свободы. Также прокурор попросил удовлетворить иски всех потерпевших.

Продолжение прений назначено на 11.00 мск 28 апреля.

Ростовские дольщики рассказали о покупке жилья в "Европейском"

Часть дольщиков жилкомплекса «Европейский» в Ростове-на-Дону до сих пор не получила свои квартиры, среди них - координатор объединенной рабочей группы дольщиков Ирина Власова. «В декабре 2020 года был создан региональный фонд, куда вошли около 97 объектов по Ростовской области. Часть из них ушла по региональному закону на достройку. В частности, три дома [в ЖК «Европейский] достроили. Три дома были в банкротстве, [люди] получили выплаты... И остались три дома, [которые строило] ООО «Рубин»: дома со степенью готовности 10, 5 и 0 процентов, где даже котлована нет. У нас с 16 марта введена процедура банкротства: без этой процедуры мы не сможем получить помощь от федерального фонда. В течение полугода должно быть принято решение о достройке, либо компенсации» - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы приобретали квартиру весной 2015 года - продали дачу, добавили (денег) и купили ребенку квартиру... Оплачивали наличными, сейчас живем в муниципальной квартире» - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Власова. .По ее словам, "в связи со сложившимися обстоятельствами" семья не может получить жилье.

«Мы очень долго искали подходящую квартиру, в итоге нам представители [одной] компании предложили жилье в ЖК «Европейском» как более выгодный вариант - у них как раз появилась скидка. Это был ноябрь 2015 года. Представители банка при проверке объекта тоже посоветовали именно этот жилкомплекс... Где-то спустя полгода мы узнали, что там недобросовестный застройщик, и мы начали общаться с активистами-дольщиками, стали снимать фильмы о том, что людей обманывают. На данный момент мы уже вступили в реестр обманутых дольщиков и включены в список в фонде на выплату компенсации либо достройку, подали все необходимые документы. У нас (на месте дома) котлован» - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица «Европейского» Екатерина Манаенко.

Дольщица Светлана Шапошникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что квартиру покупала, когда была на восьмом месяце беременности, "это было шесть лет назад". «Приобретали жилье через риэлтора, они советовали либо ЖК «Европейский», либо «Суворовский». Выбор пал на «Европейский», где было запланировано строительство 18 домов, шесть из них были сданы. Мы оформили договор долевого участия, объект должен был сдаться в декабре 2015 года, потом продлили соглашение еще на полгода... Я вложила туда материнский капитал полностью, но ни квартиры, ни компенсации нет. На данный момент наша семья из четырех человек живет в коммунальной квартире в 30 квадратных метров. Дом недостроен, должно быть либо решение о достройке либо о компенсации. Я как жила в коммунальной квартире, так и живу», - посетовала она.

С застройщика, который не выполнил свои обязательства, не снимается обязанность либо вернуть деньги, возместить убытки, либо предоставить квартиры, пояснил адвокат Денис Булгаков, не участвующий в данном деле. "В случае с жилкомплексом «Европейский» люди имеют статус обманутых дольщиков, здесь федеральный закон №214("Об участии в долевом строительстве") их защищает - есть фонд, который участвует либо в выделении средств на достройку объекта, либо в выплате компенсаций", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в рамках уголовного процесса могут заявляться гражданские иски. Если с самого застройщика нельзя взыскать деньги, получить квартиру, то у государства имеются меры поддержки дольщиков, отметил юрист. "Факт привлечения (застройщиков к ответственности) несет только положительные моменты для людей. Но с таких лиц, как правило, бывает нечего взять, и в этом проблема», - пояснил Булгаков.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.