На месте ДТП в Новочеркасске. 18 апреля 2021 года. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

19 апреля 2021, 13:28

Власти Новочеркасска объявили 20 апреля днем траура

В день похорон погибших в Новочеркасске подростков объявлен общегородской траур, власти помогут родным погибших организовать похороны, сообщила мэрия города. Единственный выживший несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице, проинформировали источники.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля автомобиль Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево в Новочеркасске. Несовершеннолетний водитель и четыре пассажира иномарки погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пострадавший в аварии пассажир находится в коме в  больнице скорой медпомощи Новочеркасска с переломом черепа, его наблюдают врачи областной детской больницы, сообщило сегодня DonDay.

Подросток, который сидел за рулем, раньше не ездил по городу. "В 2020 году только один раз сел за руль, и то далеко от цивилизации… В городе в первый раз сел вчера", - привело РИА "Новости" слова его знакомой.

Все подростки учились в одной школе. Мальчик, которому на днях исполнилось 14 лет, украл ключи от автомобиля родителей и повез кататься своих друзей. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Шесть литров пива несовершеннолетним приобрел случайный прохожий 22 лет.  Купить спиртное его попросила одна их  девочек. Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей, проинформировала сегодня "Ростов газета".

В крови погибших обнаружен алкоголь, подтвердил источник в правоохранительных органах Ростовской области. "Подростки были пьяны", - привел  сегодня слова источника "Интерфакс".

Жители Новочеркасска с самого утра несут цветы к месту аварии, сообщило издание "Привет-Ростов.ру".

Похороны погибших подростков пройдут 20 апреля. Они росли в хороших семьях, "не сказать, что шпана", сообщило издание "Подъем" со ссылкой на друзей и знакомых жертв аварии. Мужчину, который купил ребятам алкоголь, друзья погибших не знают.

В Новочеркасске 20 апреля будет днем траура по подросткам, погибшим в ДТП. "В городе отменят все развлекательные мероприятия, приспустят флаги", - сообщила сегодня пресс-служба мэрии города.

18 апреля 2021 года, примерно в 04.36 мск легковой автомобиль, в котором находилось шесть подростков 14 и 15 лет (две девочки и четыре мальчика), на улице  Машиностроителей в Новочеркасске выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Проводится расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, проинформировало сегодня управление СКР по Ростовской области. "В рамках расследования уголовного дела следствием назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и шести судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

К расследованию дела подключился Следком России, ход расследования находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина, говорится в сообщении на сайте ведомства от 18 апреля.

Глава города Юрий Лысенко поручил оказать психологическую поддержку родителям погибших школьников и помочь им с организацией похорон, отмечено на сайте мэрии города.

Примечание:

"Четыре человека пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Два человека стали жертвами ДТП с участием полицейских в Батайске", "Пять человек стали жертвами автоаварии с автобусом в Ростовской области".

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