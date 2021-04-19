20 сотрудников "президентского" санатория в Сочи заявили о незаконном увольнении

19 апреля 2021, 03:49

Прокуратура отказалась поддержать уволенных сотрудников санатория "Сочи". Восстановления на работе они не смогли добиться и через суд. Потерявшие работу специалисты подали апелляции.

Как писал "Кавказский узел", сотрудница "президентского" санатория в Сочи Екатерина Соколова подала иск в суд, требуя восстановить ее на работе. Критика в адрес руководства санатория "Сочи", который принадлежит управлению делами президента России, обернулась увольнением, заявила Соколова, занимавшая должность главного агронома учреждения. 1 апреля суд отказал ей в рассмотрении иска о восстановлении на работе.

Сообщение о том, что в "Объединенном санатории Сочи" происходит сокращение работников, которые следили за зеленым парком учреждения, а также допускается рубка зеленых насаждений без соблюдения необходимых требований, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 7 марта. "Уволили главного агронома по надуманным основаниям. Спасите парк санатория от его уничтожения", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Екатерина Соколова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она и ее коллеги, которые не смогли добиться восстановления на работе через прокуратуру и суды, 18 апреля подали жалобы в вышестоящие инстанции на, по их мнению, незаконное увольнение. Всего, по ее словам, речь идет об увольнении 20 сотрудников. Кроме того, сообщила Соколова, вызывает опасение дальнейшая судьба парка, оставленного, по ее словам, без внимания специалистов.

Соколова рассказала, что парк санатория, который находится на площади 26 га, обслуживали 26 специалистов под ее руководством, но 20 человек были уволены. При этом, отметила она, именно уволенные ранее критиковали действия руководства санатория.

«Люди были не согласны с тем, что при сохраняемых объемах работы в парке нам в три или четыре раза сократили зарплату, объясняя это ковидом», - рассказала Соколова.

Екатерина Соколова 8 декабря 2020 года подавала исковое заявление к ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" о признании приказа незаконным, о восстановлении на работе, о выплате заработной платы и о взыскании компенсации морального вреда. Но назначенное на 28 января заседание не состоялось, а производство по делу было приостановлено по причине "нахождения стороны в лечебном учреждении". 11 февраля иск был оставлен без рассмотрения, так как истец, не просивший о разбирательстве в его отсутствие, "не явился в суд по вторичному вызову", сообщается в материалах на сайте Центрального райсуда Сочи. Екатерина Соколова сообщила, что подала 12 марта в Центральный районный суд Сочи заявление, в котором потребовала в судебном порядке обязать руководство санатория отменить приказ об увольнении и восстановить ее в должности главного агронома.

С ее мнение согласна и другая уволенная сотрудница санатория Вера Ярлыкова, которая также работала в парке. 5 апреля суд отказал ей в "восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула",

Ярлыкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работала в должности рабочей зеленого хозяйства 5 разряда с 2015. 18 ноября 2020 года она получила уведомление о предстоящем сокращении численности и штата, а 2 февраля была уволена.

«Я считаю увольнение незаконным, потому что сокращение численности и штата носило фиктивный характер», - указала в своем иске Ярлыкова.

Вера Ярлыкова, по ее словам, рассказала суду, что работодатель привлекал на работу не квалифицированных сотрудников из постоянного штата, а сотрудников клининговых компаний, которые понятия не имеют об организации работы в парке и правильном уходе за растениями. Однако суд отказал Ярлыковой в восстановлении на работе, мотивируя тем, что закон позволяет увольнять сотрудников в связи с сокращением штатов. Не согласившись с мнением суда, Ярлыкова также подала 18 апреля жалобу.

Еще одна бывшая сотрудница санатория, рабочая парка 5 разряда Наталья Нартова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что руководство санатория предложило им "отказаться от полставки, тем самым уменьшив оплату труда".

«Мы написали коллективное письмо президенту. Мы надеялись на его защиту. Мы ведь работаем в "президентском", самом красивом на побережье санатории, который являлся таким благодаря нашему труду. Но в ответ на эту жалобу, которая вернулась тем, на кого мы жалуемся, нас, всех подписантов жалобы лишили премий и в дальнейшем сократили. Сейчас я стою на бирже труда, как безработная», - рассказала Нартова.

Она сообщила, что пробовала обращаться в прокуратуру, трудовую инспекцию, к уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае, но пока безрезультатно.

Инвалид II группы Денис Минеев работал в санатории уборщиком территории зеленого хозяйства. Он был уволен 1 февраля по пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в виду сокращения штата. "Я подписывал коллективные жалобы на некомпетентность руководства санатория [...]. На мне был обход и уборка порядка ста штук урн парка, протирка многочисленных лавочек, подметание почти всей территории парка в 26 га. Со мной трудились еще два человека, но всех сократили, хотя меня, как инвалида, не имели права по закону сокращать», - рассказал Минеев корреспонденту "Кавказского узла". Впрочем, он заявил, что не видит смысла писать жалобы.

Александр Приходько рассказал, что устроился в санаторий на должность рабочего паркового хозяйства в 2013 году, а первого февраля 2021 года был уволен по причине сокращения штата, как и коллеги. По его словам, на работе только шесть человек, которые не подписывали жалобу президенту.

"В парке порядка 26 гектаров. И нас было 26 человек на каждый гектар плюс агроном первоначально. Но когда прошло сокращение, оставили четырех женщин и двух мужчин", - рассказал Приходько корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, руководство санатория решило заменить часть штатных сотрудников на клининговые компании. "Когда несколько раз при нас в парк нанимались клининговые компании, то они все бросали в неухоженном состоянии и уходили. А всю работу за них доделывали мы. Лично для меня последней каплей стал случай, когда сажали растения в клумбы на центральных аллеях. Количество растений, которых нам хватало украсить все клумбы по парку, клининговая компания умудрилась воткнуть в одну клумбу. Мы все это переделывали, потому что высаживаются растения не в одну кучу, а на определенном расстоянии, чтобы они не погибли", - рассказал он.

Впрочем, он тоже признался, что отказался от борьбы с руководством санатория, так как не хочет работать при таком руководстве.

Комментариями руководства санатория относительно сведений, изложенных бывшими сотрудниками, "Кавказский узел" пока не располагает.