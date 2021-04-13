Начало Рамадана актуализировало вопрос о запрете торговли спиртным в Дагестане

13 апреля 2021, 12:08

Действующий в Дагестане запрет на продажу алкоголя во время месяца Рамадан ущемляет права жителей, указали некоторые местные жители в Facebook, а их оппоненты сочли запрет обоснованным. Кроме местных жителей, возможности купить алкоголь лишены и туристы, посещающие республику в майские праздники, обратила внимание представитель турфирмы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 апреля верующие Юга России провели коллективные молитвы в мечетях в честь наступления священного месяца Рамадан. В Дагестане верующие начали отмечать Рамадан 13 апреля.

Закон "Об установлении дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан" был принят Народным собранием Дагестана 18 апреля 2013 года. В соответствии с ним, на территории республики запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 10 часов следующего дня. Кроме того, запрет на продажу алкоголя распространяется на период религиозного поста в мусульманский месяц Рамадан, а также в дни проведения мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, Дню защиты детей (1 июня), Дню молодежи (27 июня), Дню знаний (1 сентября).

О запрете на продажу алкоголя в Дагестане во время Рамадана написал 12 апреля на своей странице в Facebook дагестанский историк Сергей Манышев. "А вот это вот абдулатиповское наследие в виде <...> запрета на продажу алкоголя в Рамадан когда отменят?" – задался он вопросом.

К 11.55 мск 13 апреля эта запись на странице Малышева в Facebook набрала 13 отметок с реакцией пользователей и 66 комментариев. Часть их авторов считает, что запрет на продажу алкоголя в Рамадан в Дагестане следует сохранить. "Запрет на продажу в Рамадан лучше не отменять. Иначе это вызовет бурю негодования. Надо нам всем уважать чувства и ценности друг друга", – написал дагестанский активист движения "Город наш" Арсен Магомедов.

"И ввести запрет на продажу мяса в православный пост", – сыронизировал в ответ ему Сергей Манышев.

"Почему бы и нет, в православных локациях, если это требует православие", – парировал Арсен Магомедов.

"Алкоголь для мусульман запрещен. Вне зависимости от уразы – не уразы. Запрет на его продажу в пост – посягательство на мои права", – заявила дагестанская журналистка Светлана Анохина.

"Кому от этого хорошо? Я вот малопьющий человек, но [мне не нравится] мысль, что мне могут запретить то, что относится только к сфере: личный выбор человека", – отметила Заира Абдуллаева.

"Вам не запрещают пить. Запрещают продавать. Если сильно хочется, это решаемо. Но тут вопрос, насколько Вы готовы уважать чувства соседей в этом [заурядном] случае?" – спросил ее Арсен Магомедов.

"Есть мировой опыт по запрету алкоголя, который не привёл ни к чему, точнее привело к подпольным сетям, и потом просто его опять легализовали! И еще любая религия не должна запрещать", – считает Анна Таллина.

"Уважение – не юридическое понятие. А "запрет" – юридическое. Кто я такой, что вы пытаетесь добиться моего уважения? Я уважаю ваше право не пить. Уважайте мое право не искать алкоголь по подпольным лавочкам. Это унижает и меня, и продавцов, и всю идею", – считает дагестанский журналист Тимур Джафаров.

"Я считаю, что взаимное уважение строится на основе свобод и прав, вы считаете – что на основе их ущемления", – ответил ему Арсен Магомедов.

"Арсен Магомедов, вы просто не слышите и стоите на своём, никто вас не принуждает, вы же считаете принуждение нормой. Для кого и зачем эти запреты, можно более подробно? Что дадут такие запреты? Почему в Питере во время поста великого никто не запрещает молочные и мясные продукты? Впрочем, как и спиртное, каждый делает выбор для себя как поститься, у вас же пост это всеобщее принуждение, вопрос для чего?" – спросила Магомедова Анна Таллина.

"Я достаточно хорошо понимаю, что этот абдулатиповский "закон" незаконен. Кроме того, я хорошо помню, что почти каждую уразу людям, что не держат пост, прилетает от сильно дофигаправедных. Колотили детей в школах за бутерброд, плевали в сторону тех, кто осмеливался пить или есть на улице, кулеры с водой разворачивали "задом". Забыл?" – напомнила о подобных Светлана Анохина.

Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане.

На майские праздники в Дагестане традиционно наблюдается наплыв туристов из разных регионов России, рассказала экскурсовод Тамара. "В прошлом году столкнулись с тем, что днем элементарно перекусить было негде, кафе открывались только вечером, по окончании поста. Даже бутылку воды трудно было найти. Об алкоголе даже не говорю – купить бутылку вина, чтобы выпить ее в гостинице туристам было негде", – рассказала гид корреспонденту "Кавказского узла".