Арестован глава Минтуризма Дагестана

10 апреля 2021, 20:56

Суд постановил заключить под стражу до 27 мая врио министра туризма Дагестана Расула Ибрагимова, обвиненного по делу о хищении 620 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", временно исполняющему обязанности главы республиканского министерства туризма Расулу Ибрагимову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами на посту министра труда и социального развития Дагестана. Следствие отчиталось о его задержании 9 апреля. По версии следствия, преступным сообществом были похищены из бюджета 620 миллионов рублей.

Советский райсуд Махачкалы согласился со следствием, которое ходатайствовало об аресте Ибрагимова. "Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил избрать в отношении Расула Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 18 суток, до 27 мая 2021 года", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Часть 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На сайтах Минтруда и Минтуризма Дагестана по состоянию на 20.56 мск не содержится комментариев относительно задержания Ибрагимова.